Rewolucja w 800 plus. Szykują się zmiany w wypłatach świadczeń od 2027 roku

Rewolucja w 800 plus. Koniec z corocznymi wnioskami

Nadchodzą zmiany, na które rodzice czekali od lat. Rząd planuje nowelizację ustawy, która całkowicie odmieni sposób obsługi świadczenia wychowawczego. Zgodnie z projektowanymi przepisami, począwszy od okresu świadczeniowego 2027/2028 (czyli od 1 czerwca 2027 roku), system stanie się w pełni zautomatyzowany.

Dla większości rodziców oznacza to koniec konieczności corocznego składania wniosków i pilnowania ustawowych terminów. ZUS przejmie obowiązek przedłużania wypłat, opierając się na danych posiadanych w systemie. To rozwiązanie stanowi odpowiedź na liczne postulaty rodziców oraz dążenie administracji publicznej do pełnej cyfryzacji.

Jak będzie działać wypłata świadczeń 800 plus?

Mechanizm przewiduje uproszczenie procesu do absolutnego minimum. Rodzice złożą wniosek tylko raz – w momencie narodzin dziecka lub w sytuacji powrotu z zagranicy. W kolejnych latach, o ile dane rodziny nie ulegną zmianie, ZUS sam dokona weryfikacji i automatycznie przedłuży prawo do wypłaty świadczenia.

Oczywiście, system zachowuje elastyczność. Rodzice otrzymają możliwość aktualizacji danych w systemie PUE/eZUS, jeśli sytuacja rodzinna ulegnie zmianie. Jeśli jednak w systemie nie zajdą żadne modyfikacje, brak aktywności ze strony rodzica będzie skutkował płynną kontynuacją przelewów. Zmniejszy to ryzyko utraty świadczenia przez przeoczenie terminu lub błędy formalne, które dotychczas zdarzały się podczas ręcznego składania wniosków.

Dlaczego rząd wprowadza zmiany w 800 plus?

Projekt ustawy ma charakter głęboko deregulacyjny. Rząd wskazuje na kilka kluczowych powodów modernizacji systemu:

Ograniczenie biurokracji: Uwolnienie rodziców od zbędnych obowiązków administracyjnych to priorytet.

Uwolnienie rodziców od zbędnych obowiązków administracyjnych to priorytet. Efektywność ZUS: Automatyzacja pozwoli Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na sprawniejszą obsługę milionów spraw.

Cyfryzacja: Nowoczesne technologie pozwolą na szybszą wymianę informacji między urzędami.

Postulat Rzecznika Praw Dziecka: Zmiany obejmują również doprecyzowanie katalogu osób uprawnionych, w tym umożliwienie otrzymywania świadczenia osobom sprawującym tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem na mocy orzeczenia sądu.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd przypada na II kwartał 2026 roku, co da ZUS odpowiedni czas na wdrożenie zmian technicznych przed czerwcem 2027 roku.

Komu przysługuje 800 plus?

Program 800 plus to kluczowe wsparcie dla polskich rodzin. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Prawo do pieniędzy posiadają:

Matka lub ojciec , pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania i utrzymywania dziecka.

lub , pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania i utrzymywania dziecka. Opiekunowie faktyczni (jeśli wystąpili do sądu o przysposobienie dziecka).

(jeśli wystąpili do sądu o przysposobienie dziecka). Opiekunowie prawni dziecka.

Rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i pokrewnych ośrodków.

W przypadku opieki naprzemiennej, ustalonej wyrokiem sądu, oboje rodzice mogą pobierać świadczenie w wysokości połowy przysługującej kwoty (400 zł na osobę).

Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Warto pamiętać o sytuacjach wykluczających prawo do świadczenia. Rodzice nie otrzymają pieniędzy, jeśli:

Dziecko pozostaje w związku małżeńskim.

Dziecko przebywa w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie (np. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, areszt śledczy, szkoła wojskowa).

Pełnoletnie dziecko ma już ustalone prawo do świadczenia na własne potomstwo.

Członkowie rodziny otrzymują za granicą świadczenie o podobnym charakterze (nie dotyczy to świadczeń z państw UE/EFTA lub Wielkiej Brytanii).

Jak składać wnioski do czasu wejścia reformy?

Do 1 czerwca 2027 roku obowiązują dotychczasowe zasady. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć wyłącznie elektronicznie. Rodzice mają do dyspozycji:

Platformę PUE/eZUS.

Aplikację mobilną mZUS.

Portal Emp@tia.

Bankowość elektroniczną (wiele banków współpracuje z ZUS w tym zakresie).

ZUS automatycznie zakłada profil na PUE każdemu, kto złoży wniosek przez bank lub Emp@tię. W przypadku składania wniosków na kilkoro dzieci, jeśli forma opieki jest identyczna, rodzic składa jeden wniosek zbiorczy. Jeśli forma opieki jest różna (np. rodzic i opiekun prawny), konieczne jest złożenie dwóch osobnych wniosków (SW-R oraz SW-O).

Kiedy pieniądze trafią na konto?

Prawo do świadczenia ustala się na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Jeśli wniosek wpłynie w terminie od 1 lutego do 30 czerwca, świadczenie zostanie przyznane od początku okresu. Spóźnienie oznacza przyznanie środków od miesiąca złożenia wniosku. ZUS rozpatruje wnioski w kolejności wpływów:

Wniosek złożony w lutym/marcu/kwietniu – wypłata do 30 czerwca.

Wniosek złożony w maju – wypłata z wyrównaniem za czerwiec do 31 lipca.

Wniosek złożony w czerwcu – wypłata z wyrównaniem do 31 sierpnia.

Świadczenia trafiają na rachunek bankowy wskazany we wniosku. W przypadku niekompletnych danych, ZUS wysyła wezwanie do uzupełnienia dokumentów na adres mailowy lub numer telefonu podany we wniosku. Czas na poprawki to zazwyczaj 14 dni.

Jeśli ZUS wyda decyzję odmowną, uchyli prawo do świadczenia lub stwierdzi nienależne pobranie środków, przysługuje odwołanie. Decyzję można zaskarżyć do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Dalsza droga odwoławcza prowadzi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.