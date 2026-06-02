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Zasiłek dla bezrobotnych w górę. Ile maksymalnie wyniesie po zmianach?

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
44 minut temu
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Zasiłek dla bezrobotnych w górę. Ile maksymalnie wyniesie po zmianach?/Shutterstock
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, z dniem 1 czerwca 2026 roku weszły w życie nowe, zwaloryzowane stawki zasiłków dla osób bezrobotnych. Oznacza to, że od wczoraj osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy mogą liczyć na wyższe świadczenia pieniężne. Maksymalne wsparcie dla osób z najdłuższym stażem pracy wynosi obecnie ponad 2140 zł brutto.

Wzrósł zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026 r.

Wysokość świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym od 1 czerwca 2026 roku uzależniona jest bezpośrednio od łącznego stażu pracy pracownika (tzw. okresu uprawniającego do zasiłku) i ulega stopniowemu obniżeniu po upływie pierwszych trzech miesięcy (90 dni) pobierania. Obecnie kształtuje się to następująco:

Świadczenie wspierające 2026. Mam decyzję WZON, co dalej?
Świadczenie wspierające 2026. Mam decyzję WZON, co dalej?
  • Staż podstawowy (od 5 do 20 lat) - 100 proc. kwoty bazowej:
  • Przez pierwsze 3 miesiące: 1 783,90 zł brutto miesięcznie.
  • W kolejnych miesiącach: 1 400,90 zł brutto miesięcznie.
  • Staż wydłużony (co najmniej 20 lat) - 120 proc. kwoty bazowej:
  • Przez pierwsze 3 miesiące: 2 140,68 zł brutto miesięcznie.
  • W kolejnych miesiącach: 1 681,08 zł brutto miesięcznie.

Kryteria przyznawania prawa do zasiłku

Samo uzyskanie statusu osoby bezrobotnej nie jest przesłanką wystarczającą do przyznania wsparcia finansowego. Przepisy stanowią, że zasiłek przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy dla danej osoby właściwy urząd nie posiada aktualnie żadnych propozycji odpowiedniego zatrudnienia, stażu zawodowego, szkolenia podnoszącego kwalifikacje ani innych form aktywizacji zawodowej.

Dodatkowo ustawodawca wprowadził rygorystyczny warunek stażowy: wnioskodawca musi wykazać, że w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji, był zatrudniony bądź wykonywał aktywność przez łączny okres co najmniej 365 dni.

Obywatele mają do dyspozycji dwa równorzędne kanały rejestracji w urzędzie pracy:

  • Metoda tradycyjna: Osobista wizyta w jednostce Powiatowego Urzędu Pracy właściwej dla miejsca zamieszkania.
  • Metoda elektroniczna (online): Za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego. Wymaga to uwierzytelnienia tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Niezbędne jest załączenie cyfrowych odwzorowań (skanów) dokumentów: dowodu osobistego, świadectw pracy, dyplomów i certyfikatów, a w uzasadnionych przypadkach także orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczeń lekarskich wskazujących na ograniczenia w wykonywaniu określonych profesji.

Kiedy zasiłek nie zostanie przyznany?

Ustawodawca przewidział wyraźne ograniczenia, w których zasiłek bezrobotnemu nie zostanie przyznany. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku, gdy pracownik sam, z własnej inicjatywy, rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem (chyba że rezygnacja wynikała z udokumentowanej zmiany miejsca zamieszkania. Świadczenie nie przysługuje również osobom, z którymi stosunek pracy został rozwiązany w trybie natychmiastowym z ich wyłącznej winy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne).

Co do zasady, podstawowy okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni. Istnieją jednak ustawowe przesłanki pozwalające na wydłużenie tego okresu do pełnego roku (365 dni). Uprawnienie to dotyczy m.in. osób z orzeczoną niepełnosprawnością, rodziców samotnie wychowujących dzieci, członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, a także pracowników, którzy przekroczyli 50. rok życia i legitymują się znacznym stażem zawodowym.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: waloryzacjazasiłek dla bezrobotnych
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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