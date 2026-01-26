Obowiązek wypłaty dodatku nocnego. Podstawa prawna

Kwestie związane z dodatkiem za pracę w godzinach nocnych określa art. 151⁸ § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi, który wykonuje obowiązki w porze nocnej, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą przepracowaną w tym czasie godzinę. Jego wysokość wynosi 20 proc. stawki godzinowej ustalanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca musi wypłacić ten dodatek bez względu na rodzaj umowy łączącej go z pracownikiem oraz wysokość jego podstawowej pensji. W sytuacji, gdy praca nocna odbywa się poza siedzibą pracodawcy, możliwe jest zastąpienie dodatku ryczałtem, którego kwota powinna odpowiadać przewidywanej liczbie godzin pracy w nocy.

Reklama

Kto może otrzymać dodatkowe 962 zł do pensji w lutym 2026?

Dodatek za pracę w godzinach nocnych przysługuje każdemu pracownikowi wykonującemu obowiązki w porze nocnej, niezależnie od rodzaju umowy i wysokości jego wynagrodzenia. Jego wysokość jest uzależniona od liczby przepracowanych godzin nocnych oraz obowiązującej w danym roku stawki minimalnego wynagrodzenia.

W lutym 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 806 zł brutto, a nominalny czas pracy w tym miesiącu to 160 godzin.

Reklama

Stawka godzinowa wynosi więc:

4 806 zł ÷ 160 godz. = 30,04 zł

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% tej stawki:

30,04 zł × 20% = 6,01 zł

Jeśli pracownik przepracuje w lutym 160 godzin w porze nocnej, otrzyma dodatek w wysokości:

160 godz. × 5,83 zł = 961,60 zł

Po zaokrągleniu daje to 962 zł brutto.

W jakich godzinach obowiązuje pora nocna?

Pora nocna obejmuje 8 godzin w przedziale od 21:00 do 7:00, przy czym dokładne godziny ustala pracodawca w regulaminie pracy lub w umowie o pracę. Oznacza to, że pracodawca może określić np. 21:00–5:00, 21:30–5:30, 22:00–6:00 czy 23:00–7:00 jako obowiązującą porę nocną. Ważne jest również to, że czas ten nie musi być taki sam dla wszystkich pracowników – może być dostosowany do konkretnego stanowiska lub systemu pracy.

Miesiąc Liczba godzin pracy Stawka za 1 godz. pracy Dodatek za 1 godz. pracy w nocy (20%) Styczeń 160 30,04 zł 6,01 zł Luty 160 30,04 zł 6,01 zł Marzec 176 27,31 zł 5,46 zł Kwiecień 168 28,61 zł 5,72 zł Maj 160 30,04 zł 6,01 zł Czerwiec 168 28,61 zł 5,72 zł Lipiec 184 26,12 zł 5,22 zł Sierpień 160 30,04 zł 6,01 zł Wrzesień 176 27,31 zł 5,46 zł Październik 176 27,31 zł 5,46 zł Listopad 160 30,04 zł 6,01 zł Grudzień 160 30,04 zł 6,01 zł

Dodatek za pracę w godzinach nocnych jest istotnym elementem wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek jego wypłaty zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Wysokość świadczenia zależy od liczby przepracowanych godzin nocnych oraz od obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia. W lutym 2026 roku pracownicy mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nawet 962 zł brutto za pracę w porze nocnej.