Obowiązek wypłaty dodatku nocnego. Podstawa prawna
Kwestie związane z dodatkiem za pracę w godzinach nocnych określa art. 151⁸ § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi, który wykonuje obowiązki w porze nocnej, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą przepracowaną w tym czasie godzinę. Jego wysokość wynosi 20 proc. stawki godzinowej ustalanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca musi wypłacić ten dodatek bez względu na rodzaj umowy łączącej go z pracownikiem oraz wysokość jego podstawowej pensji. W sytuacji, gdy praca nocna odbywa się poza siedzibą pracodawcy, możliwe jest zastąpienie dodatku ryczałtem, którego kwota powinna odpowiadać przewidywanej liczbie godzin pracy w nocy.
Kto może otrzymać dodatkowe 962 zł do pensji w lutym 2026?
Dodatek za pracę w godzinach nocnych przysługuje każdemu pracownikowi wykonującemu obowiązki w porze nocnej, niezależnie od rodzaju umowy i wysokości jego wynagrodzenia. Jego wysokość jest uzależniona od liczby przepracowanych godzin nocnych oraz obowiązującej w danym roku stawki minimalnego wynagrodzenia.
W lutym 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 806 zł brutto, a nominalny czas pracy w tym miesiącu to 160 godzin.
Stawka godzinowa wynosi więc:
- 4 806 zł ÷ 160 godz. = 30,04 zł
Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% tej stawki:
- 30,04 zł × 20% = 6,01 zł
Jeśli pracownik przepracuje w lutym 160 godzin w porze nocnej, otrzyma dodatek w wysokości:
- 160 godz. × 5,83 zł = 961,60 zł
Po zaokrągleniu daje to 962 zł brutto.
W jakich godzinach obowiązuje pora nocna?
Pora nocna obejmuje 8 godzin w przedziale od 21:00 do 7:00, przy czym dokładne godziny ustala pracodawca w regulaminie pracy lub w umowie o pracę. Oznacza to, że pracodawca może określić np. 21:00–5:00, 21:30–5:30, 22:00–6:00 czy 23:00–7:00 jako obowiązującą porę nocną. Ważne jest również to, że czas ten nie musi być taki sam dla wszystkich pracowników – może być dostosowany do konkretnego stanowiska lub systemu pracy.
Dodatek za pracę w nocy w 2026 roku [Tabela]
|Miesiąc
|Liczba godzin pracy
|Stawka za 1 godz. pracy
|Dodatek za 1 godz. pracy w nocy (20%)
|Styczeń
|160
|30,04 zł
|6,01 zł
|Luty
|160
|30,04 zł
|6,01 zł
|Marzec
|176
|27,31 zł
|5,46 zł
|Kwiecień
|168
|28,61 zł
|5,72 zł
|Maj
|160
|30,04 zł
|6,01 zł
|Czerwiec
|168
|28,61 zł
|5,72 zł
|Lipiec
|184
|26,12 zł
|5,22 zł
|Sierpień
|160
|30,04 zł
|6,01 zł
|Wrzesień
|176
|27,31 zł
|5,46 zł
|Październik
|176
|27,31 zł
|5,46 zł
|Listopad
|160
|30,04 zł
|6,01 zł
|Grudzień
|160
|30,04 zł
|6,01 zł
Dodatek za pracę w godzinach nocnych jest istotnym elementem wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek jego wypłaty zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Wysokość świadczenia zależy od liczby przepracowanych godzin nocnych oraz od obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia. W lutym 2026 roku pracownicy mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie w wysokości nawet 962 zł brutto za pracę w porze nocnej.
