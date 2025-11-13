Związkowa Alternatywa uzasadnia swoje żądanie dramatycznymi danymi dotyczącymi przemęczenia Polaków. Polska pozostaje jednym z najbardziej przepracowanych krajów Unii Europejskiej. Polacy pracują średnio 40,4 godziny tygodniowo, co przekracza średnią unijną o około 3 godziny. W efekcie, aż 78,3 proc. pracujących Polaków (badanie UCE Research) zgłasza przynajmniej jeden symptom wypalenia zawodowego. Analiza portalu Euractiv wskazuje, że niemal połowa zatrudnionych w Polsce (47 proc.) pracuje regularnie w nadgodzinach. ZA podkreśla, że urlop regeneracyjny nie stanowi luksusu, lecz jest koniecznym mechanizmem, który musi chronić zdrowie i wydajność Polaków.

Płatny urlop po 7 latach

Związkowcy proponują wprowadzenie trzymiesięcznego płatnego urlopu regeneracyjnego dla wszystkich pracowników po każdych siedmiu latach pracy. Propozycja wzoruje się na wolnym, z którego korzystają nauczyciele. Podobne rozwiązania funkcjonują już w kilku krajach europejskich, m.in. w Finlandii, Austrii czy Francji. ZA uważa, że takie mechanizmy przynoszą wymierne efekty: zmniejszają liczbę zwolnień lekarskich, poprawiają zdrowie psychiczne i zwiększają lojalność pracowników.

20 proc. podwyżki wynagrodzeń

ZA kieruje swoje żądania przede wszystkim do sektoraoświaty, koncentrując się na niedocenianej grupie pracowników niepedagogicznych. Związkowcy domagają się co najmniej 20-procentowej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w szkołach. Chcą wprowadzenia układów zbiorowych dla wszystkich pracowników oświaty oraz egzekwowania zasady równej płacy za tę samą pracę.

Nowy model pracy

ZA proponuje nowy model troski o pracownika, który ma opierać się na poprawie jakości życia, a nie tylko na transferach pieniężnych. Obejmuje on:

Urlop regeneracyjny (trzymiesięczny po 7 latach pracy).

(trzymiesięczny po 7 latach pracy). Skrócenie tygodnia pracy.

Administracyjną zamianę umów cywilnoprawnych na umowy o pracę.

Skokowy wzrost wydatków na usługi publiczne (ochrona zdrowia, opieka senioralna i żłobkowa, posiłki w szkołach).

Związkowcy stanowczo krytykują ostatnie zapowiedzi polityków, zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości, dotyczące dodatkowych transferów pieniężnych. Propozycje takie jak "500 zł dla każdego obywatela" czy waloryzacja "800+" oceniają jako tani populizm, który nie rozwiązuje realnych problemów społecznych. Według ZA, te transfery generują znaczne zwiększenie deficytu budżetowego, przekraczające 200 mld zł rocznie. To z kolei ogranicza zdolności państwa do inwestycji i realizacji prospołecznych polityk. Związkowcy apelują, aby zamiast chaotycznego rozdawania miliardów, państwo zainwestowało w zdrowie i realny odpoczynek pracowników.