Wprowadzone przez Senat zmiany miały charakter techniczno-doprecyzowujący. Dotychczas do stażu pracy wliczane były wyłącznie okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Nowe zasady wyliczania stażu pracy - zyskają tysiące pracowników

Zgodnie z nowelizacją, do stażu pracy będą wliczane m.in.:

- okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

- czas współpracy z osobą prowadzącą taką działalność,

- okres zawieszenia działalności gospodarczej w celu osobistej opieki nad dzieckiem,

- wykonywanie umów-zleceń,

- realizacja umów o świadczenie usług lub agencyjnych,

- okresy pracy jako osoba współpracująca,

- członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

- udokumentowana praca zarobkowa za granicą (inna niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).

Dokumenty potwierdzające i... dodatkowy urlop

Resort pracy, który przygotował projekt nowelizacji, poinformował, że okresy te będą potwierdzane zaświadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku okresów niezarejestrowanych w ZUS lub wykonywania pracy zarobkowej za granicą – dokumenty będą musiały zostać dostarczone zgodnie z ogólnymi zasadami dowodowymi.

Dzięki nowym przepisom wielu pracowników zyska prawo do dłuższego urlopu. Przykładowo, osoba z siedmioletnim stażem pracy, która udokumentuje dodatkowe cztery lata wykonywania zleceń, od 1 stycznia 2026 r. będzie mogła korzystać z 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast dotychczasowych 20. Obecnie wymiar urlopu wynosi 20 dni w przypadku zatrudnienia krótszego niż 10 lat i 26 dni – jeśli pracownik pracuje co najmniej 10 lat.

Okresy sprzed wejścia ustawy również się liczą

Do stażu pracy będą zaliczane także okresy sprzed wejścia w życie nowych przepisów – pod warunkiem ich odpowiedniego udokumentowania. Pracownicy będą mieli 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy na przekazanie pracodawcy stosownych dokumentów.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowe przepisy zaczną obowiązywać w dwóch terminach: od 1 stycznia 2026 r. w sektorze publicznym oraz od 1. dnia miesiąca następującego po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia ustawy – w sektorze prywatnym.