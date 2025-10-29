Kodeks Pracy określa minimum, nie maksimum dni wolnych

Warto przypomnieć, że Kodeks pracy w Polsce ustala minimalną, a nie maksymalną liczbę dni urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że pracodawca może przyznać więcej dni wolnych, jeśli chce. Zgodnie z przepisami każdy pracownik ma prawo do corocznego, płatnego urlopu w wymiarze co najmniej:

20 dni – jeśli jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni – jeśli ma co najmniej 10-letni staż pracy (do którego wlicza się także okres nauki).

Pracodawca nie może zmniejszyć tego wymiaru — byłoby to złamaniem prawa. Ale może go zwiększyć. W dużych korporacjach standardem bywa nawet 30 dni urlopu lub dodatkowe dni wolne za staż pracy.

Wypalenie zawodowe coraz częstsze

Trend wprowadzania nielimitowanych urlopów nie jest przypadkowy. Jak informuje serwis Pulshr.pl, według raportu UCE Research i platformy ePsycholodzy.pl "Polacy na granicy wypalenia zawodowego” aż 78,3 proc. osób pracujących widzi u siebie symptomy wypalenia.

– Nie dziwi mnie, że ten problem dotyka blisko 80 proc. respondentów. Przyczyn należy szukać w kulturze stresu, ciągłych deadline’ach i nieustannej presji, by się wykazać – komentuje Michał Pajdak, współautor raportu z platformy ePsycholodzy.pl.

Drugi autor badania, psycholog Michał Murgrabia, dodaje: – Silne i długotrwałe objawy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i problemów w pracy. Kluczowe jest, aby rozpoznać je odpowiednio wcześnie i podjąć działania, zanim doprowadzą do wypalenia.

Pajdak podkreśla też rolę pracodawców: – Mogą to robić poprzez wprowadzenie elastycznych godzin pracy i ograniczenie nadgodzin (...). Rolą pracodawcy jest zachęcanie do korzystania z urlopów i regularnych przerw, aby zapobiegać przeciążeniu – mówi ekspert.

Nielimitowany urlop — nowy trend w polskich firmach

Jak informuje serwis Pulshr.pl, coraz więcej firm w Polsce wprowadza nielimitowane urlopy. Pracownicy mogą wziąć tyle wolnego, ile potrzebują — oczywiście z zachowaniem odpowiedzialności za realizację swoich obowiązków.

Przykładem jest SYZYGY Warsaw, agencja z branży IT, która zniosła limity urlopowe, oraz firma Traffit, która taki model stosuje od 2022 roku. W Traffit średnio pracownicy biorą około 33 dni wolnego rocznie, a niektórzy 45 dni.

– To pracownik czuje, kiedy powinien zwolnić. Każdy z nas ma jasno określony cel, który musi zrealizować. Decyzje o tym, kiedy to zrobi, pozostawiamy jemu. Nie stosujemy mikrozarządzania i nie wprowadzamy sztucznych barier. Wierzymy, że takie podejście sprzyja większemu zaangażowaniu – mówi w rozmowie z Pulshr.pl Anika Osmólska, head of people and culture w firmie Traffit.

"Efektywność nie bierze się z ciągłej pracy"

Osmólska przyznaje, że po wprowadzeniu nielimitowanego urlopu wyniki firmy się poprawiły. – To efekt dojrzewania naszej organizacji i podejmowania świadomych decyzji, m.in. wprowadzenia nielimitowanego urlopu. Widzę to również po sobie. Gdy wezmę kilka dni wolnego, bywa, że trzeba później trochę nadgonić, ale jednocześnie wracam z nową energią, świeżą głową i większą gotowością, by podjąć się kolejnych zadań. Efektywność nie bierze się z ciągłej pracy bez odpoczynku – wręcz przeciwnie. Jak dodaje, regeneracja to klucz do utrzymania wysokiego zaangażowania w dłuższej perspektywie.

Czy nielimitowany urlop stanie się normą?

Choć rozwiązanie to wciąż jest rzadkością, eksperci rynku pracy uważają, że nielimitowane urlopy mogą zyskać popularność, szczególnie w sektorach, gdzie liczy się kreatywność i samodzielność – jak IT, marketing czy nowe technologie.

Badania pokazują, że pracownicy korzystający z elastycznych form wypoczynku są mniej zestresowani i bardziej lojalni wobec firmy. Dla pracodawców to więc nie tylko benefit, ale i inwestycja w efektywność zespołu.

Nowy model pracy stawia na zaufanie zamiast kontroli. Choć pytanie o to, czy wkrótce więcej firm w Polsce pójdzie śladem Traffit i SYZYGY pozostaje otwarte, zdaje się, że odpoczynek coraz częściej przestaje być luksusem, a staje się elementem strategii biznesowej.