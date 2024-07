Czym są magazyny energii?

Urządzenia nazywane magazynami energii to akumulatory (baterie) lub zestawy akumulatorów które umożliwiają przechowywanie energii elektrycznej i oddawanie jej wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne. Najczęściej stosowane są akumulatory litowo-jonowe. W uproszczeniu można powiedzieć, że energia w akumulatorze jest gromadzona i w razie potrzeby uwalniana dzięki reakcjom chemicznym zachodzącym w między anodą i katodą, przy udziale elektrolitu. Coraz częściej poleca się także magazyny wykonane w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (pojawiają się m.in. argumenty o ich wyższej żywotności).

Jak działa magazyn energii dla fotowoltaiki?

Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w magazyn sprawia, że niewykorzystany prąd wyprodukowany przez instalację nie musi być odprowadzany do sieci. Można go "przechować" w magazynie i wykorzystać wtedy, gdy instalacja nie produkuje energii – np. po zmroku. To rozwiązanie korzystne zwłaszcza wtedy, gdy ceny prądu który prosument odprowadza do sieci są niskie. Zazwyczaj tak się dzieje w słoneczne dni - wtedy, gdy instalacje pracują pełną parą. Zdaniem ekspertów wyposażenie instalacji w magazyn zwiększa niezależność prosumenta od wahań cen energii oraz pozwala na wzrost autokonsumpcji. W skali makro – wyposażenie instalacji w magazyny zwiększy stabilność całego systemu elektroenergetycznego.

Warto jednak pamiętać, że pojemność użytkowa przydomowych magazynów energii jest stosunkowo niewielka – umożliwiają przechowanie od pięciu do kilkunastu/kilkudziesięciu kilowatogodzin. Obecna technologia nie daje możliwości na magazynowanie nadwyżek prądu wygenerowanych latem i wykorzystania ich zimą (np. na zasilenie pompy ciepła).

Na co zwrócić uwagę wybierając magazyn energii dla fotowoltaiki?

Efektywności magazynów energii do fotowoltaiki uzależniona jest od jakości tych urządzeń oraz od tego, czy są dopasowane do instalacji. Przy zakupie warto m.in. zwrócić uwagę na:

pojemność akumulatorów – część producentów podaje wartość nominalną, a część użytkową; pojemność użytkowa zazwyczaj jest o 20 proc. niższa od nominalnej;

moc instalacji fotowoltaicznej i zapotrzebowanie własne prosumenta na energię; zakłada się, że pojemność magazynu energii powinna wynosić co najmniej 1,5 mocy instalacji (określanej w kWp);

modułową konstrukcję – w przypadku magazynu energii to zaleta, pozwala na rozbudowanie instalacji w przyszłości i zwiększenie pojemności;

żywotność magazynu energii – wyrażana jest w cyklach (jeden cykl to pełne naładowanie i rozładowanie baterii); średnia wartość którą chwali się większość producentów to ponad 5000 cykli; po przekroczeniu tego czasu akumulator nie przestanie z dnia na dzień pracować, jego wydajność może być jednak znacząco niższa;

moc przyłączeniową – magazyn energii wlicza się do sumarycznej mocy przyłączeniowej całej instalacji; sumaryczna moc zainstalowanej mikroinstalacji wraz z magazynem energii elektrycznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej obiektu (ta zasada ma się zmienić, dopuszczalna moc instalacji ma się zwiększyć), nie powinna być też wyższa niż 50 kW (bo wtedy właściciel instalacji przestaje być prosumentem.

Ile kosztują magazyny energii dla fotowoltaiki?

Ceny magazynów energii są mocno zróżnicowane, nawet jeśli mają te same parametry. Na koszt całej inwestycji bardzo mocno wpływają też kwestie kompatybilności urządzenia z całym systemem, dostępność programów osłonowych, kwestia tego, jaki charakter ma cała instalacja (dominują instalacji z inwerterami hybrydowymi). Nierzadko dystrybutorzy oferują akumulatory w komplecie z inwerterami.

Cena magazynu energii o pojemności 5 kWh wraz z montażem to koszt 11-17 tys. zł. Orientacyjny koszt magazynu energii o pojemności 10 kWh jest wyższy, zaczyna się od ok. 30 tys. zł. Zdaniem ekspertów zapotrzebowanie na magazyny energii będzie rosło, to powinno wpłynąć na rozwój tej technologii, większą konkurencję na rynku. To z kolei ma się przełożyć na spadek cen.

Warto dodać, że osoby które dziś chcą porównać ceny różnych magazynów energii dla fotowoltaiki na pewno nie mają łatwego zadania. Nie tylko przez to, że na cenę końcową instalacji ma wpływ bardzo wiele zmiennych. Sprawy nie ułatwia też fakt, że producenci i dystrybutorzy urządzeń stosują własne schematy podawania ich parametrów technicznych. Nawet jeśli klient ma wiedzę techniczną na temat zasad działania akumulatora oraz wie, co ma największy wpływ na jego wydajność, musi włożyć trochę wysiłku, żeby porównać parametry i ceny. Zresztą już samo poznanie cen wymaga nakładu pracy – sporo ofert zawiera tylko opisy techniczne urządzeń – ceny magazynów można poznać dopiero po wysłaniu do danej firmy zapytania.