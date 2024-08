Od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku można składać wnioski o jednorazowy bon energetyczny. Szczegółowy wzór wniosku jest dostępny na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod podanym linkiem.

Wniosek o bon energetyczny 2024

Wniosek można złożyć na dwa sposoby: osobiście w urzędzie gminy lub elektronicznie. W przypadku składania wniosku online można to zrobić za pośrednictwem strony gov.pl (tu można się zalogować np. przez dane do bankowości elektronicznej, eDowód, Profil Zaufany), platformy ePUAP lub aplikacji mObywatel. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w formie elektronicznej trzeba podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem).

Kto może skorzystać z bonu energetycznego?

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwom domowym spełniającym kryterium dochodowe. Okres, za który można ubiegać się o bon, obejmuje czas od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku. Próg dochodowy wynosi 2500 złotych miesięcznie na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1700 złotych miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego kwota przyznanego bonu energetycznego zostanie odpowiednio pomniejszona. Funkcjonuje zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że za każdą złotówkę przekroczenia dochodu, kwota bonu będzie zmniejszana o złotówkę.

Wysokość bonu energetycznego

Wysokość bonu energetycznego jest zróżnicowana i uzależniona od liczby członków gospodarstwa domowego. Dla gospodarstw jednoosobowych wynosi ona 300 złotych, dla gospodarstw 2-3 osobowych – 400 złotych, dla gospodarstw 4-5 osobowych – 500 złotych, a dla gospodarstw liczących co najmniej 6 osób – 600 złotych.

Wysokość bonu energetycznego jest uzależniona nie tylko od liczby członków gospodarstwa domowego, ale również od rodzaju głównego źródła ogrzewania. Gospodarstwa domowe wykorzystujące energię elektryczną jako podstawowe źródło ciepła (np. pompy ciepła, bojler elektryczny) mogą liczyć na wyższe świadczenie.

Gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna i które posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), są uprawnione do wyższych kwot bonu energetycznego. Wynoszą one odpowiednio: 600 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 800 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych, 1000 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych oraz 1200 zł dla gospodarstw liczących co najmniej 6 osób.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny w formie pisemnej?

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego można złożyć w zwykłej pisemnej formie. W tym celu wzór wniosku przygotowany przez Ministra Klimatu i Środowiska należy wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć osobiście na biurze podawczym urzędu gminy lub innej jednostki organizacyjnej gminy (np. gminnego ośrodka pomocy społecznej).Papierowy wniosek o bon energetyczny należy podpisać własnoręcznie i złożyć osobiście w urzędzie gminy (u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Można go również wysłać listem poleconym na adres tego urzędu.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny przez ePUAP?

Aby złożyć wniosek o bon energetyczny przez ePUAP, należy przygotować login i hasło do profilu zaufanego lub e-bankowości oraz telefon komórkowy. Będą potrzebne dane wszystkich członków gospodarstwa domowego, czyli nazwisko, PESEL/dokument tożsamości oraz adres gospodarstwa domowego. Dodatkowo należy podać dane kontaktowe oraz numer rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który mają zostać przekazane środki.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny przez aplikację mObywatel?

Na początku należy włączyć aplikację oraz zalogować się. Następnie w sekcji usługi wybrać opcję "bon energetyczny". Na tym etapie należy sprawdzić poprawność automatycznie uzupełnionych rubryk oraz wypełnić puste pola. Dalej postępować zgodnie z instrukcją.

Rozpatrzenie wniosku o bon energetyczny i wypłata pieniędzy

Termin rozpatrzenia wniosku o bon energetyczny wynosi 60 dni. Przelew środków z tytułu przyznanego świadczenia powinien nastąpić najpóźniej na początku 2025 roku, a planowo jeszcze jesienią 2024 roku.