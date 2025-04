Podatek od prezentów na komunię - nie tylko finansowych. Na te limity trzeba uważać

Zgodnie z prawem podatkowym, prezent o określonej wartości jest uznawany za darowiznę. Pociąga to za sobą potencjalny obowiązek zgłoszenia go w urzędzie skarbowym przez obdarowanego (czyli dziecko, reprezentowane przez rodziców) i, w pewnych sytuacjach, konieczność uiszczenia podatku. Ustawodawca wprowadził jednak kwotowe limity zwolnienia, których wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym – inne dla bliskich krewnych, takich jak chrzestni, dziadkowie czy wujostwo, a inne dla osób niespokrewnionych.

W takiej sytuacji trzeba zgłosić darowiznę

W 2025 roku wysokość kwoty wolnej od podatku od darowizn zależy od przynależności do jednej z trzech grup podatkowych, określających stopień pokrewieństwa:

Dla najbliższej rodziny (Grupa I, obejmująca m.in. rodziców, dziadków, rodzeństwo, dzieci, wnuki, teściów) limit wynosi 36 120 zł od jednego darczyńcy w ciągu 5 lat.

W przypadku dalszych krewnych (Grupa II, np. wujkowie, ciotki, kuzyni, szwagrowie) kwota wolna od podatku to 27 090 zł.

Dla osób niespokrewnionych (Grupa III, np. znajomi) limit ten wynosi 5 733 zł.

Jeśli wartość prezentu otrzymanego od jednej osoby (na przykład od chrzestnego) przekroczy ustalony próg kwotowy, rodzice dziecka są zobowiązani zgłosić tę darowiznę do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary przez fiskusa.

Podatek od darowizny obowiązuje również w przypadku przekazania dziecku wartościowych przedmiotów, takich jak drogi smartwatch, rower, laptop, biżuteria, a także przelewów pieniężnych na konto. Wszystkie te formy darowizn, po przekroczeniu ustawowych limitów, podlegają zgłoszeniu i mogą być objęte podatkiem. Co istotne, dla urzędu skarbowego liczy się łączna wartość darowizn otrzymanych od tej samej osoby w ciągu 5 lat, a nie tylko wartość pojedynczego prezentu. Przykładowo, jeśli chrzestna w poprzednich latach dawała dziecku cenne prezenty, a teraz dodatkowo przekaże 5000 zł gotówką, może to spowodować przekroczenie progu zwolnienia z podatku.

Jak zgłosić darowiznę?

Aby zgłosić otrzymaną darowiznę, należy wypełnić formularz SD-Z2 i złożyć go we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 6 miesięcy od daty jej otrzymania. W przypadku darowizn od osób z Grupy I – czyli najbliższej rodziny, takiej jak dziadkowie, rodzice chrzestni czy rodzeństwo – terminowe zgłoszenie na druku SD-Z2 pozwala skorzystać ze zwolnienia z podatku, o ile łączna wartość darowizn od tej samej osoby w ciągu 5 lat nie przekroczyła 36 120 zł. Jeśli darczyńca należy do innej grupy (II lub III), obowiązek zapłaty podatku może pojawić się już przy niższej kwocie, zgodnie z obowiązującymi dla tych grup limitami.

Co w sytuacji, gdy nie zgłoszę darowizny?

Brak zgłoszenia darowizny może mieć poważne konsekwencje. W przypadku jej wykrycia, fiskus ma prawo nałożyć wysoki podatek, sięgający nawet 20 proc. wartości darowizny, a także wymierzyć karę grzywny. Urząd skarbowy może dowiedzieć się o takiej darowiźnie na przykład poprzez kontrolę kont bankowych czy też w wyniku donosu (nawet ze strony członków rodziny). Chociaż kontrole prezentów komunijnych nie są powszechne, zdarzają się, szczególnie gdy dotyczą większych kwot, takich jak przelewy na kilkanaście tysięcy złotych.