W dobie rosnących kosztów utrzymania, każda forma wsparcia jest na wagę złota, zwłaszcza dla osób starszych, które często borykają się z ograniczonym budżetem. Dobrą wiadomością jest to, że konkretne grupy seniorów w Polsce mogą liczyć na comiesięczne wsparcie w postaci ryczałtu energetycznego, wynoszącego nawet 312,71 zł. Ale kto dokładnie kwalifikuje się do tego świadczenia i co trzeba zrobić, aby je otrzymać?

Ryczałt energetyczny - dla kogo konkretnie?

Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem powszechnym, dostępnym dla każdego seniora. Jest to forma wsparcia skierowana do bardzo specyficznej grupy osób, co jest kluczowe w zrozumieniu zasad jego przyznawania. Mowa tu o kombatantach, ofiarach represji wojennych i powojennych oraz inwalidach wojennych i wojskowych. To właśnie te osoby, z uwagi na swoją przeszłość i zasługi dla kraju, objęte są szczególną opieką państwa.

W praktyce oznacza to, że aby ubiegać się o ryczałt energetyczny, senior musi posiadać odpowiedni status, potwierdzony dokumentami, takimi jak:

Legitymacja kombatancka : wydawana osobom, które walczyły o niepodległość Polski.

: wydawana osobom, które walczyły o niepodległość Polski. Legitymacja osoby poszkodowanej : dla ofiar represji, np. więźniów politycznych, osób zesłanych na Syberię.

: dla ofiar represji, np. więźniów politycznych, osób zesłanych na Syberię. Orzeczenie o inwalidztwie wojennym lub wojskowym: potwierdzające uszczerbek na zdrowiu poniesiony w związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową.

Bez jednego z tych dokumentów, niestety, nie ma możliwości ubiegania się o ryczałt energetyczny, nawet jeśli senior jest w trudnej sytuacji materialnej.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Wysokość ryczałtu energetycznego jest stała i niezależna od dochodów seniora. Obecnie (stan na lipiec 2025 roku, choć warto zawsze sprawdzić aktualne stawki na stronach rządowych lub ZUS) wynosi on 312,71 zł miesięcznie. Jest to kwota, która ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej, gazu i ciepła.

Warto podkreślić, że kwota ta jest waloryzowana, co oznacza, że może ulegać zmianom w zależności od wskaźników ekonomicznych. Zawsze warto sprawdzać najnowsze komunikaty w tej sprawie, aby mieć pewność co do aktualnej wysokości świadczenia.

Proces ubiegania się o ryczałt energetyczny jest stosunkowo prosty, ale wymaga spełnienia wspomnianych wcześniej kryteriów i złożenia odpowiednich dokumentów. Główną instytucją odpowiedzialną za wypłatę tego świadczenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Oto kroki, które należy podjąć: