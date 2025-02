Waloryzacja emerytur 2025

Planowana na 1 marca waloryzacja emerytur jest jedną z najniższych od lat. Minimalna emerytura ma wzrosnąć do 1884,61 zł brutto, a wskaźnik waloryzacji, ustalony na poziomie 1,0582, przełoży się na podwyżkę świadczeń o zaledwie 5,82 proc.

W efekcie przeprowadzonej waloryzacji emerytur, świadczenia seniorów ulegną podwyższeniu. Przykładowo, emeryt pobierający obecnie 1900 złotych brutto miesięcznie może spodziewać się zwiększenia swojej emerytury do kwoty 2010,58 złotych brutto. Z kolei osoby pobierające 3000 złotych brutto miesięcznie otrzymają po waloryzacji 3174,6 złotych brutto. Należy podkreślić, że podane kwoty są kwotami brutto, z których ZUS potrąci 9 proc. składkę zdrowotną. Pomimo zapowiedzi, kwota wolna od podatku dochodowego nie została zwiększona do 60 tysięcy złotych. W związku z tym, podatek dochodowy nadal nie będzie obciążał jedynie emerytów pobierających najniższe emerytury do 2500 złotych brutto miesięcznie.

Trzynasta i czternasta emerytura w 2025 roku

Zmiana sposobu obliczania waloryzacji emerytur ma bezpośredni wpływ na kwotę trzynastej emerytury. Wszyscy seniorzy otrzymają w marcu dodatkowe świadczenie w wysokości 1884,61 zł brutto, niezależnie od wysokości podstawowej emerytury.

Uprawnienie do czternastej emerytury uzależnione jest od wysokości świadczenia zasadniczego. Pełna kwota dodatku, tj. 1884,62 zł, przysługuje wyłącznie emerytom pobierającym emeryturę nieprzekraczającą 2900 zł brutto. W przypadku wyższych świadczeń, kwota czternastej emerytury ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Dodatek pielęgnacyjny to comiesięczne wsparcie finansowe, które otrzymują osoby starsze powyżej 75. roku życia oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy. Emeryci mają go już wliczonego w swoją emeryturę. Osoby niepełnosprawne muszą złożyć wniosek wraz z dokumentami medycznymi potwierdzającymi ich stan zdrowia. W 2025 roku dodatek ten wynosi 348,50 zł.

Renta wdowia to świadczenie przyznawane osobom po stracie małżonka, które umożliwia połączenie własnej emerytury z rentą rodzinną. Należy jednak pamiętać, że wysokość łącznego świadczenia jest limitowana. Dotychczas osoby po stracie małżonka miały możliwość pobierania wyłącznie jednego świadczenia: własnej emerytury lub 85 proc. renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Nowe przepisy umożliwiają wybór korzystniejszej opcji, polegającej na pobieraniu pełnej kwoty jednego świadczenia oraz 15 proc. drugiego.

Osoby uprawnione do kilku świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej, zyskają możliwość wyboru optymalnego wariantu ich wypłaty. W praktyce oznacza to dodatkowe środki finansowe dla emerytów. Należy jednak zaznaczyć, że łączna kwota świadczeń jest limitowana.

Dodatki do emerytury 2025: "Babciowe"

Program rządowy "Aktywny Rodzic", znany potocznie jako "babciowe", oferuje rodzinom z małymi dziećmi różnorodne formy wsparcia finansowego. Od października 2024 roku rodzice mogą wybierać spośród trzech świadczeń: "Aktywni rodzice w pracy" (przeznaczone dla rodziców chcących wrócić na rynek pracy), "Aktywnie w żłobku" (dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku) oraz "Aktywnie w domu" (wsparcie dla rodziców opiekujących się dzieckiem w domu).

Rodzice pracujący, którzy mają dzieci w wieku przedszkolnym lub żłobkowym, mogą ubiegać się o comiesięczne świadczenie w wysokości 1500 zł. Kwota ta wzrasta do 1900 zł w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką nad dzieckiem w czasie, gdy rodzice są aktywni zawodowo.

Dodatek kombatancki lub kompensacyjny przysługuje osobom, które spełniają określone kryteria ustalane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Po śmierci uprawnionej osoby, świadczenie może być przekazane jej małżonkowi. Od 1 marca 2024 roku wysokość dodatku kombatanckiego wynosi 330,07 zł, a kompensacyjnego – 49,51 zł.

Ryczałt energetyczny to świadczenie finansowe przeznaczone dla weteranów, kombatantów, byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych w trudnych warunkach oraz dla osób pozostających z nimi w bliskiej więzi rodzinnej. Kwota tego świadczenia, która jest przyznawana na podstawie złożonego wniosku, została ustalona na poziomie 299,82 zł od 1 marca 2024 roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca ekwiwalent pieniężny za bezpłatny węgiel, który przysługuje określonej grupie osób związanych z górnictwem węgla kamiennego. Świadczenie to dotyczy przede wszystkim emerytów i rencistów, którzy przed 2007 rokiem pracowali w kopalniach, które następnie zostały zlikwidowane, oraz ich rodzin. Dodatkowo, prawo do ekwiwalentu mają osoby, które spełniają określone warunki związane z przejściem na emeryturę lub rentę w konkretnych okresach oraz te, które otrzymały świadczenie pieniężne w przeszłości.