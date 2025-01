Progi podatkowe to mechanizm, który wiąże wysokość należnego podatku dochodowego z poziomem osiąganych przychodów. W polskim systemie podatkowym zastosowano zasadę progresji podatkowej, zgodnie z którą stawka podatkowa zwiększa się wraz ze wzrostem dochodu. Oznacza to, że osoby zarabiające więcej płacą większy odsetek swoich zarobków na rzecz budżetu państwa.

Dwa progi podatkowe

Obecny system podatkowy zakłada dwie stawki: 12 proc. dla dochodów nieprzekraczających 120 000 zł rocznie oraz 32 proc. dla pozostałej części dochodu. Osoby zarabiające do 30 000 zł rocznie nie płacą podatku dochodowego. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, kwota ta nie zostanie zwiększona do 60 000 zł w 2025 roku. Mimo zapowiedzi podwyższenia progu podatkowego, stawka 32 proc. nadal obowiązuje dla każdej złotówki dochodu przekraczającej kwotę 120 000 złotych rocznie.

Nie będzie zmian w systemie podatkowym?

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, rząd ostatecznie zrezygnował z proponowanych zmian w systemie podatkowym, tłumacząc to koniecznością utrzymania stabilności finansów publicznych. W konsekwencji, obowiązująca od 2022 roku skala podatkowa, w tym progresywna stawka 32 proc. dla dochodów przekraczających 120 000 złotych rocznie, pozostanie niezmieniona w roku 2025.

Rząd uzasadnia swoją decyzję koniecznością zapewnienia równowagi budżetowej w obliczu rosnących wydatków publicznych. Wskazuje na zwiększone zapotrzebowanie na środki finansowe w kluczowych obszarach, takich jak ochrona zdrowia, edukacja oraz obronność.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progów podatkowych

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz podniesienie progów podatkowych, choć mogłoby przynieść ulgę podatnikom, wiązałoby się ze znacznym zmniejszeniem dochodów budżetowych. Rząd, zmuszony do finansowania licznych programów społecznych, nie może sobie na to pozwolić. Dodatkowo, ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu deficytu budżetowego i związane z tym zobowiązanie do jego obniżenia, Polska znajduje się pod szczególną presją finansową. Zaliczenie naszego kraju do grupy państw objętych procedurą nadmiernego deficytu przez Komisję Europejską dodatkowo utrudnia podjęcie decyzji o obniżeniu obciążeń podatkowych.

Jak informuje portal biznes.interia.pl, specjaliści podatkowi podkreślają, że utrzymanie obecnych progów podatkowych, choć może wydawać się statyczne, w rzeczywistości tworzy stabilne środowisko biznesowe. Taka przewidywalność podatkowa jest kluczowym czynnikiem zachęcającym inwestorów do podejmowania długoterminowych decyzji, gdyż pozwala im precyzyjnie planować swoje działania i ograniczać niepewność związaną z potencjalnymi zmianami w przepisach.

Przeciwnicy tej polityki podnoszą istotny argument, że utrzymanie niezmienionych progów podatkowych w obliczu rosnącej inflacji i drożyzny prowadzi do faktycznego zmniejszenia dochodów netto wielu gospodarstw domowych. Brak aktualizacji progów podatkowych sprawia, że coraz więcej osób przekracza próg podatkowy, mimo że ich rzeczywiste możliwości zakupowe pozostają na tym samym poziomie.