Rozliczając PIT za 2024 rok, warto dokładnie przeanalizować przysługujące nam ulgi podatkowe. Dzięki nim będziemy mogli obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe. Na ostateczną wysokość podatku wpływają nie tylko ulgi, ale także inne preferencje podatkowe, takie jak zwolnienia czy możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Rodzaje ulg podatkowych

Ulgi podatkowe można podzielić na te, które obniżają podstawę opodatkowania (odliczenia od dochodu) oraz te, które bezpośrednio zmniejszają kwotę należnego podatku.

Ulga podatkowa: ulga na dzieci

Ulga podatkowa na dzieci to jedno z najczęściej wykorzystywanych odliczeń w zeznaniu podatkowym PIT. Jest to forma wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi, które mają prawo do obniżenia należnego podatku.

Komu przysługuje ulga na dzieci?

Rodzicom: zarówno tym pozostającym w związku małżeńskim, jak i samotnie wychowującym dzieci.

zarówno tym pozostającym w związku małżeńskim, jak i samotnie wychowującym dzieci. Opiekunom prawnym: jeśli dziecko z nimi zamieszkuje.

jeśli dziecko z nimi zamieszkuje. Rodzinom zastępczym.

Warunki skorzystania z ulgi na dzieci:

Prowadzenie gospodarstwa domowego: podatnik musi faktycznie prowadzić gospodarstwo domowe, w którym dziecko zamieszkuje.

podatnik musi faktycznie prowadzić gospodarstwo domowe, w którym dziecko zamieszkuje. Prawa rodzicielskie: podatnik musi posiadać pełne prawa rodzicielskie lub być opiekunem prawnym dziecka.

Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci:

Pierwsze i drugie dziecko: 92,67 zł miesięcznie

92,67 zł miesięcznie Trzecie dziecko: 166,67 zł miesięcznie

166,67 zł miesięcznie Czwarte i kolejne dzieci: 225 zł miesięcznie

Ulga przysługuje za pełne miesiące kalendarzowe, w których dziecko pozostawało na utrzymaniu podatnika. Aby skorzystać z ulgi, należy spełnić określony limit dochodu. W 2024 roku limit ten wynosi:

112 000 zł: dla osób pozostających w związku małżeńskim lub samotnie wychowujących dziecko

dla osób pozostających w związku małżeńskim lub samotnie wychowujących dziecko 56 000 zł: dla osób niepozostających w związku małżeńskim

Przekroczenie tego limitu powoduje utratę prawa do ulgi.

Ulga podatkowa: ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna to odliczenie podatkowe, które ma na celu wspierać osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów. Dzięki niej można zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe, odliczając wydatki poniesione na rehabilitację lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Osoby niepełnosprawne: jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną: np. małżonek, dziecko, rodzic.

Jakie wydatki można odliczyć?

Wydatki na rehabilitację: np. zabiegi rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

np. zabiegi rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych: np. adaptacja mieszkania, zakup specjalistycznego sprzętu, opłaty za pomoc osobistą.

Ulga podatkowa: ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to rządowe wsparcie finansowe, które ma na celu zachęcenie właścicieli domów jednorodzinnych do inwestycji w poprawę energetyczności swoich nieruchomości. Dzięki tej uldze możesz odliczyć część wydatków poniesionych na termomodernizację od swojego podatku dochodowego. Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Osoby fizyczne rozliczające się według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28).

Jakie wydatki można odliczyć? Możesz odliczyć wydatki poniesione na:

Ocieplenie budynku: docieplenie ścian, stropów, podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

docieplenie ścian, stropów, podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Instalacje ogrzewające: wymiana kotła na bardziej energooszczędny, montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych.

wymiana kotła na bardziej energooszczędny, montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych. Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (rekuperację).

Instalacje fotowoltaiczne.

Jaka jest maksymalna kwota ulgi termomodernizacyjnej? Maksymalna kwota ulgi, którą możesz odliczyć w jednym roku podatkowym, wynosi 53 000 zł. Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, każdy z Was może skorzystać z tej kwoty.

Ulga podatkowa: ulga na internet

Ulga na internet to popularne odliczenie podatkowe, które pozwala zmniejszyć należny podatek dochodowy o kwotę wydaną na korzystanie z sieci Internet. Jest to forma wsparcia ze strony państwa, mającego na celu zachęcenie obywateli do korzystania z nowoczesnych technologii.

Na czym polega ulga na internet? Podstawową zasadą ulgi na internet jest to, że podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione w danym roku podatkowym na korzystanie z sieci Internet, jednak nie więcej niż 760 zł. Oznacza to, że nawet jeśli wydatki na internet przekroczą tę kwotę, odliczyć można maksymalnie 760 zł.

Kto może skorzystać z ulgi na internet? Z ulgi na internet może skorzystać każdy podatnik, który w danym roku podatkowym poniósł wydatki na korzystanie z sieci Internet. Nie ma znaczenia, czy jest to osoba fizyczna rozliczająca się według skali podatkowej, czy też podatnik prowadzący działalność gospodarczą.

Jakie wydatki można odliczyć? Odliczeniu podlegają wszystkie wydatki związane z dostępem do internetu, takie jak:

opłaty za abonament internetowy,

opłaty za korzystanie z publicznych punktów dostępowych do internetu (np. w kawiarniach, bibliotekach),

opłaty za usługi mobilnego internetu.

Jakie dokumenty są potrzebne? Aby odliczyć ulgę na internet, należy dołączyć do zeznania podatkowego faktury lub rachunki dokumentujące poniesione wydatki. Dokumenty te powinny zawierać:

dane nabywcy (podatnika),

dane sprzedawcy (operatora telekomunikacyjnego),

rodzaj usługi (dostęp do internetu),

kwotę płatności,

datę wystawienia dokumentu.

Ulga podatkowa: ulga na darowizny

Ulga podatkowa na darowizny to możliwość odliczenia od dochodu kwoty przekazanej na cele charytatywne lub społecznie użyteczne. Dzięki niej możesz obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe, wspierając jednocześnie potrzebujących.

Na co można odliczyć darowiznę? Możesz odliczyć darowizny przekazane na rzecz:

Kościołów i innych związków wyznaniowych,

Organizacji pożytku publicznego,

Celów kultu religijnego.

Jakie są limity odliczeń?

Darowizny na cele kultu religijnego: Możesz odliczyć maksymalnie 6 proc. swojego dochodu.

Możesz odliczyć maksymalnie 6 proc. swojego dochodu. Darowizny na organizacje pożytku publicznego: Również tutaj limit wynosi 6 proc. dochodu.

Również tutaj limit wynosi 6 proc. dochodu. Brak limitu obowiązuje dla darowizn przekazanych na cele charytatywno-opiekuńcze Kościołów.

Jakie dokumenty są potrzebne? Aby odliczyć darowiznę, musisz posiadać:

Potwierdzenie przekazania darowizny: Może to być np. przelew bankowy, potwierdzenie wpłaty gotówkowej.

Może to być np. przelew bankowy, potwierdzenie wpłaty gotówkowej. Potwierdzenie celów, na które przeznaczona została darowizna: Może to być np. zaświadczenie od organizacji pożytku publicznego.

Ulga podatkowa: ulga na IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to forma długoterminowego oszczędzania, która pozwala na odłożenie środków na emeryturę i skorzystanie z dodatkowych ulg podatkowych. Wpłacając pieniądze na IKZE, zmniejszasz podstawę opodatkowania, co przekłada się na niższy podatek dochodowy.

Na czym polega ulga podatkowa na IKZE? Ulga podatkowa na IKZE pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania określoną kwotę wpłat na IKZE. Oznacza to, że płacisz mniej podatku, a zaoszczędzoną kwotę możesz przeznaczyć na dalsze inwestycje lub inne cele.

Kto może skorzystać z ulgi na IKZE? Z ulgi na IKZE może skorzystać każda osoba fizyczna, która osiąga dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Jakie są limity wpłat na IKZE? Wysokość limitu wpłat na IKZE, które można uwzględnić w rozliczeniu podatkowym, ustalana jest co roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dla osób zatrudnionych limit ten jest zazwyczaj niższy niż dla przedsiębiorców.

Ulga podatkowa: ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna to forma ulgi podatkowej, która przysługuje osobom fizycznym będącym rezydentami podatkowymi Polski i uzyskującym dochody zagraniczne.

Dla kogo?

Rezydenci podatkowi Polski: Osoby, które mają w Polsce ośrodek interesów życiowych (np. miejsce zamieszkania, centrum interesów gospodarczych).

Osoby, które mają w Polsce ośrodek interesów życiowych (np. miejsce zamieszkania, centrum interesów gospodarczych). Dochody zagraniczne: Przychody uzyskane za granicą, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia podatku.

Na czym polega? Ulga abolicyjna pozwala na obniżenie podatku dochodowego o określoną kwotę. Jej wysokość zależy od różnicy między podatkiem obliczonymi dwoma metodami:

Metoda proporcjonalnego odliczenia: Podatek obliczony od całości dochodów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, z uwzględnieniem proporcjonalnego odliczenia zagranicznego podatku dochodowego.

Podatek obliczony od całości dochodów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, z uwzględnieniem proporcjonalnego odliczenia zagranicznego podatku dochodowego. Metoda wyłączenia z progresją: Podatek obliczony tylko od dochodów polskich, z uwzględnieniem progresywnej skali podatkowej.

Ulga abolicyjna to różnica między tymi dwoma kwotą podatku.

Ograniczenia:

Limit kwotowy: Od 2021 roku obowiązuje limit wysokości ulgi abolicyjnej.

Od 2021 roku obowiązuje limit wysokości ulgi abolicyjnej. Dochody z emerytury: Dochody z emerytury nie kwalifikują się do ulgi abolicyjnej.

Celem ulgi abolicyjnej jest uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą. Dzięki niej podatnicy nie płacą wyższego podatku niż osoby, które uzyskują wyłącznie dochody w Polsce.

Ulga podatkowa: ulga dla krwiodawców

Ulga podatkowa dla krwiodawców to możliwość odliczenia od dochodu kwoty odpowiadającej wartości oddanej krwi lub jej składników. Jest to forma podziękowania za bezinteresowny gest, jakim jest honorowe krwiodawstwo.

Komu przysługuje? Ulga przysługuje każdemu podatnikowi, który w danym roku podatkowym oddał bezpłatnie krew lub jej składniki. Nie ma znaczenia, czy jesteś zatrudniony, prowadzisz działalność gospodarczą czy jesteś emerytem.

Jak działa?

Wartość darowizny: Za każdy litr oddanej krwi lub jej składników przyjmuje się określoną wartość pieniężną (np. 130 zł za litr krwi).

Za każdy litr oddanej krwi lub jej składników przyjmuje się określoną wartość pieniężną (np. 130 zł za litr krwi). Limit odliczenia: Kwota, którą możesz odliczyć, nie może przekroczyć 6 proc. Twojego dochodu za dany rok podatkowy.

Kwota, którą możesz odliczyć, nie może przekroczyć 6 proc. Twojego dochodu za dany rok podatkowy. Dokumenty: Aby skorzystać z ulgi, musisz mieć dokument potwierdzający ilość oddanej krwi lub jej składników.

Ulga podatkowa: ulga na nowe technologie

Ulga podatkowa na nowe technologie to rządowe wsparcie finansowe, które ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Dzięki niej firmy mogą odliczyć część kosztów związanych z wdrażaniem nowych technologii od podstawy opodatkowania, co przekłada się na zmniejszenie należnego podatku.

Kto może skorzystać z ulgi na nowe technologie? Z ulgi na nowe technologie mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, zarówno osoby fizyczne, jak i spółki.

Jakie wydatki można odliczyć? Katalog wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi, jest dość szeroki i zależy od konkretnego rodzaju ulgi. Najczęściej obejmuje on:

Koszty nabycia nowych technologii: np. zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, robotów przemysłowych.

np. zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, robotów przemysłowych. Koszty wdrożenia nowych technologii: np. koszty instalacji, konfiguracji, szkolenia pracowników.

np. koszty instalacji, konfiguracji, szkolenia pracowników. Koszty badań i rozwoju: np. koszty związane z tworzeniem nowych produktów, procesów technologicznych.

W Polsce istnieje kilka rodzajów ulg podatkowych związanych z nowymi technologiami, m.in.:

Ulga B+R: Dotyczy kosztów związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych.

Dotyczy kosztów związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Ulga IP Box: Związana jest z uzyskiwaniem dochodów z praw własności intelektualnej.

Związana jest z uzyskiwaniem dochodów z praw własności intelektualnej. Ulga na robotyzację: Dotyczy kosztów związanych z wdrażaniem robotów przemysłowych.

Dotyczy kosztów związanych z wdrażaniem robotów przemysłowych. Ulga na prototyp: Związana z kosztami produkcji próbnej nowego produktu.

Ulga podatkowa: ulga odsetkowa

Ulga podatkowa odsetkowa to mechanizm, który pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania poprzez odliczenie części lub całości zapłaconych odsetek. Najczęściej dotyczy to odsetek od kredytów zaciągniętych na działalność gospodarczą, ale szczegółowe regulacje mogą się różnić w zależności od kraju i obowiązujących przepisów podatkowych. Jakie są rodzaje ulg odsetkowych? Istnieje kilka rodzajów ulg odsetkowych, w tym:

Ulga na odsetki od kredytów inwestycyjnych: pozwala odliczyć część odsetek od kredytów zaciągniętych na inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

pozwala odliczyć część odsetek od kredytów zaciągniętych na inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Ulga na odsetki od kredytów obrotowych: umożliwia odliczenie części odsetek od kredytów obrotowych, które służą finansowaniu bieżącej działalności gospodarczej.

umożliwia odliczenie części odsetek od kredytów obrotowych, które służą finansowaniu bieżącej działalności gospodarczej. Ulga na odsetki od kredytów restrukturyzacyjnych: pozwala odliczyć część odsetek od kredytów zaciągniętych na restrukturyzację zadłużenia.

Kto może skorzystać z ulgi odsetkowej? Z ulgi odsetkowej mogą skorzystać przede wszystkim przedsiębiorcy, zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i spółki. Warunki skorzystania z ulgi są określone w przepisach podatkowych i mogą się różnić w zależności od rodzaju działalności i rodzaju kredytu.

Ulga podatkowa: ulga dla młodych

Ulga dla młodych to preferencyjne rozwiązanie podatkowe, które pozwala osobom do 26. roku życia uniknąć płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od pewnej części swoich dochodów. Jest to forma wsparcia dla młodych ludzi rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Na czym polega ulga dla młodych? Ulga polega na zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Oznacza to, że jeśli Twoje roczne dochody nie przekroczą tej kwoty, nie zapłacisz podatku od tej części dochodów.

Jakie przychody są objęte ulgą ulgą dla młodych? Ulga obejmuje różne rodzaje przychodów, takie jak:

przychody ze stosunku pracy,

przychody z działalności wykonywanej osobiście,

przychody z umów zlecenia,

przychody z praktyk absolwenckich i staży.

Do kiedy obowiązuje ulga dla młodych? Ulga obowiązuje do miesiąca, w którym podatnik kończy 26 lat. Jednak ma zastosowanie wyłącznie do przychodów osiągniętych najpóźniej w dniu urodzin

Ulga podatkowa: ulga dla pracujących seniorów

Ulga dla pracujących seniorów to preferencyjne rozwiązanie podatkowe, które pozwala osobom, które przekroczyły powszechny wiek emerytalny i nadal pracują, uniknąć płacenia podatku dochodowego od pewnej części swoich dochodów. Jest to forma wsparcia dla osób, które chcą pozostać aktywne zawodowo nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Na czym polega ulga dla pracujących seniorów? Ulga polega na zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów uzyskanych przez podatnika po osiągnięciu wieku emerytalnego, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Oznacza to, że jeśli Twoje roczne dochody z pracy nie przekroczą tej kwoty, nie zapłacisz podatku od tej części dochodów.

Jakie przychody są objęte ulgą dla pracujących seniorów? Ulga obejmuje różne rodzaje przychodów uzyskanych z tytułu wykonywania pracy zarobkowej, takie jak:

przychody ze stosunku pracy,

przychody z działalności wykonywanej osobiście,

przychody z umów zlecenia.

Kto może skorzystać z ulgi? Z ulgi mogą skorzystać:

Kobiety: powyżej 60. roku życia

powyżej 60. roku życia Mężczyźni: powyżej 65. roku życia

Ważne jest, aby spełniać dodatkowy warunek: mimo nabycia uprawnień do emerytury, trzeba czasowo zrezygnować z jej pobierania i pozostawać aktywnym zawodowo. Jakie dokumenty są potrzebne? Zaświadczenie o rezygnacji ze świadczeń emerytalnych.

Ulga podatkowa: ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych

Ulga 4+ to zwolnienie podatkowe, które zostało wprowadzone z myślą o rodzinach wychowujących co najmniej czworo dzieci. Jest to forma wsparcia finansowego, które ma na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych rodzin wielodzietnych.

Na czym polega ulga 4+? Dzięki uldze 4+ rodzice wychowujący co najmniej czworo dzieci mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym, do wysokości 85 528 zł. Oznacza to, że jeśli Twoje roczne dochody nie przekroczą tej kwoty, nie zapłacisz podatku od tej części dochodów.

Kto może skorzystać z ulgi 4+? Z ulgi 4+ mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni, którzy w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

wykonują władzę rodzicielską,

pełnią funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje,

sprawują funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga podatkowa: ulga na powrót

Ulga na powrót to preferencyjne rozwiązanie podatkowe, które ma na celu zachęcić Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju. Polega ona na zwolnieniu z podatku dochodowego części uzyskanych przez nich dochodów po powrocie do Polski.

Kto może skorzystać z ulgi na powrót? Z ulgi na powrót mogą skorzystać osoby, które:

Przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Polski po 31 grudnia 2021 roku.

po 31 grudnia 2021 roku. Nie miały miejsca zamieszkania na terytorium Polski w okresie obejmującym co najmniej trzy lata poprzedzające rok przeniesienia miejsca zamieszkania.

Na czym polega ulga na powrót? Ulga polega na zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów uzyskanych przez podatnika po powrocie do Polski, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Oznacza to, że jeśli Twoje roczne dochody nie przekroczą tej kwoty, nie zapłacisz podatku od tej części dochodów.

Jak długo obowiązuje ulga na powrót? Ulga obowiązuje przez cztery kolejne lata podatkowe licząc od roku, w którym nastąpiło przeniesienie miejsca zamieszkania na terytorium Polski lub od początku roku następnego.

Jakie przychody są objęte ulgą na powrót? Ulga obejmuje różne rodzaje przychodów, takie jak:

przychody ze stosunku pracy,

przychody z działalności wykonywanej osobiście,

przychody z kapitałów pieniężnych.

Ulga podatkowa: ulga na terminal

Ulga na terminal to preferencyjne rozwiązanie podatkowe, które ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do przyjmowania płatności bezgotówkowych. Dzięki tej uldze, przedsiębiorca może odliczyć część kosztów związanych z zakupem i użytkowaniem terminala płatniczego od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Komu przysługuje ulga na terminal? Ulga przysługuje wszystkim podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, niezależnie od formy opodatkowania (z wyjątkiem podatku liniowego).

Na co można odliczyć ulgę? Można odliczyć koszty związane z:

nabyciem terminala płatniczego

opłatami za jego obsługę

Jaka jest wysokość ulgi na terminal? Wysokość ulgi zależy od kilku czynników, m.in.:

czy przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej

od okresu, w którym przedsiębiorca korzysta z terminala

Jak długo można korzystać z ulgi na teminal? Ulga przysługuje przez dwa lata podatkowe począwszy od roku, w którym terminal został uruchomiony.

Jakie są limity ulgi?

Dla przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej: limit wynosi 1000 zł rocznie.

limit wynosi 1000 zł rocznie. Dla pozostałych przedsiębiorców: limit wynosi 2500 zł rocznie.

Ulga podatkowa: ulga CSR

Ulga CSR (Corporate Social Responsibility) to mechanizm podatkowy, który ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do wspierania ważnych społecznie inicjatyw. Polega on na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania części kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Na czym polega ulga CSR? Przedsiębiorca, który przekazał środki finansowe lub rzeczowe na rzecz podmiotów zajmujących się np. sponsoringiem sportowym, działalnością kulturalną czy wspieraniem uczelni, może odliczyć od swojego podatku 50 proc. tych wydatków. Oznacza to, że faktycznie koszty te są obciążane podatkiem w wysokości zaledwie 50 proc.

Jakie działania kwalifikują się do ulgi? Aby skorzystać z ulgi CSR, wydatki muszą być związane z:

Działalnością sportową: np. sponsoring klubów sportowych, organizowanie imprez sportowych.

np. sponsoring klubów sportowych, organizowanie imprez sportowych. Działalnością kulturalną: np. wsparcie teatrów, muzeów, festiwali, publikacja książek.

np. wsparcie teatrów, muzeów, festiwali, publikacja książek. Szkolnictwem wyższym i nauką: np. finansowanie badań naukowych, stypendiów dla studentów, wyposażenie uczelni.

Kto może skorzystać z ulgi CSR? Z ulgi CSR mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i podmioty prawne (spółki).

Jakie są ograniczenia? Kwota odliczenia jest ograniczona do wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym.

Ulga podatkowa: ulga na prototyp

Ulga na prototyp to instrument podatkowy wprowadzony w ramach Polskiego Ładu, który ma na celu wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności. Polega ona na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części kosztów związanych z produkcją próbną nowego produktu i jego wprowadzeniem na rynek.

Na czym polega ulga na prototyp? Przedsiębiorca, który poniesie koszty związane z opracowaniem prototypu nowego produktu, może odliczyć od swojego podatku dodatkowo 30 proc. tych kosztów. Oznacza to, że zamiast odliczyć 100 proc. wydatków, może odliczyć aż 130 proc.

Jakie koszty kwalifikują się do ulgi na prototyp? Do kosztów kwalifikujących się do ulgi należą m.in.:

Koszty badań i rozwoju

Koszty produkcji próbnych

Koszty certyfikacji

Koszty marketingu związanego z wprowadzeniem nowego produktu na rynek

Jakie są ograniczenia?

Wysokość odliczenia: Odliczenie nie może przekroczyć 10 proc. dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych.

Odliczenie nie może przekroczyć 10 proc. dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych. Rodzaj produktu: Produkt musi być nowy i oryginalny, a nie jedynie modyfikacją istniejącego produktu.

Ulga podatkowa: ulga na zabytki

Ulga na zabytki to preferencyjne rozwiązanie podatkowe, które ma na celu zachęcenie podatników do inwestowania w ochronę i renowację zabytków. Dzięki niej można odliczyć część kosztów poniesionych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Na czym polega ulga na zabytki? Podatnik może odliczyć 50 proc. kwoty poniesionych wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku. Oznacza to, że faktycznie koszty te są obciążane podatkiem w wysokości zaledwie 50 proc.

Ważne zmiany od 2023 roku:

Brak ulgi na nabycie zabytku: Od 2023 roku nie można już odliczyć wydatków poniesionych na zakup zabytku nieruchomego.

Od 2023 roku nie można już odliczyć wydatków poniesionych na zakup zabytku nieruchomego. Wymagane pozwolenie i zaświadczenie konserwatora: Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac oraz zaświadczenia potwierdzającego ich wykonanie.

Jakie prace kwalifikują się do ulgi? Do prac kwalifikujących się do ulgi należą:

Prace konserwatorskie: mają na celu utrzymanie zabytku w stanie istniejącym, zabezpieczenie go przed degradacją.

mają na celu utrzymanie zabytku w stanie istniejącym, zabezpieczenie go przed degradacją. Prace restauratorskie: mają na celu przywrócenie zabytku do stanu pierwotnego lub jego ostatnio ustalonego stanu historycznego.

mają na celu przywrócenie zabytku do stanu pierwotnego lub jego ostatnio ustalonego stanu historycznego. Roboty budowlane: obejmują wszelkie prace budowlane związane z zabytkiem, np. wzmacnianie konstrukcji.

Kto może skorzystać z ulgi na zabytki? Z ulgi mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prawne, które poniosły wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

Ulga podatkowa: ulga na spółkę alternatywną

Ulga podatkowa na spółkę alternatywną (ASI) to zachęta dla inwestorów, którzy chcą wspierać rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Jest to forma wsparcia finansowego, która pozwala na obniżenie zobowiązań podatkowych.

Na czym polega ulga na spółkę alternatywną? Ulga ta polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na nabycie udziałów lub akcji w alternatywnej spółce inwestycyjnej (ASI) lub spółce, w której ASI posiada znaczący pakiet udziałów. W skrócie: Inwestując w ASI, możesz odliczyć część wydatków od swojego podatku dochodowego.

Kiedy można skorzystać z ulgi? Aby skorzystać z ulgi, musisz spełnić kilka warunków:

Inwestycja w ASI: Musisz nabyć udziały lub akcje w ASI lub spółce powiązanej z ASI.

Musisz nabyć udziały lub akcje w ASI lub spółce powiązanej z ASI. Finansowanie ze środków europejskich: Środki na inwestycję muszą pochodzić w całości lub części ze środków europejskich przeznaczonych na finansowanie przedsiębiorstw.

Środki na inwestycję muszą pochodzić w całości lub części ze środków europejskich przeznaczonych na finansowanie przedsiębiorstw. Okres posiadania: Musisz posiadać nabyte udziały lub akcje przez co najmniej 2 lata.

Musisz posiadać nabyte udziały lub akcje przez co najmniej 2 lata. Limit kwotowy: Kwota odliczenia jest ograniczona.

Ulga podatkowa: ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację to rządowe wsparcie finansowe, które ma na celu przyspieszenie procesu automatyzacji w polskich przedsiębiorstwach. Dzięki niej firmy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania aż 50proc. kosztów poniesionych na robotyzację.

Kto może skorzystać z ulgi? Ulga przysługuje podatnikom opodatkowanym według skali podatkowej (PIT-36) oraz podatkiem liniowym (PIT-36L). Nie mogą z niej skorzystać podatnicy opodatkowani ryczałtem (PIT-28) oraz kartą podatkową (PIT-16A).

Na co można przeznaczyć środki z ulgi? Ulga obejmuje szeroki zakres wydatków związanych z robotyzacją, m.in.: