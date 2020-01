Po czterech latach obowiązywania podatku od instytucji finansowych budżet ma z niego łącznie 17 mld zł dochodów. Skarb Państwa ma też dodatkową korzyść: ponieważ obligacje skarbowe są wyłączone z podstawy naliczania daniny, to zwiększył się popyt na nie wśród krajowych podmiotów. Zwolennicy zwiększenia udziału polskiego kapitału w sektorze bankowym do plusów zaliczą także – spowodowane spadkiem rentowności sektora (którego przyczyną był również podatek) – wychodzenie z naszego rynku niektórych graczy, co stwarzało okazje do "repolonizacji".

Klientom banków podatek jednak nie pomógł. Wprowadzenie go ewidentnie poszerzyło różnicę w oprocentowaniu depozytów i kredytów. To oznacza, że efektywnie na podatek składają się klienci banków. Taki efekt było widać już w momencie wprowadzania podatku, bo oprocentowanie depozytów zostało obniżone - tłumaczy Tomasz Mironczuk, prezes Instytutu Rynku Finansowego. Przy tym Polska i Malta to jedyne kraje unijne, w których w ostatnich pięciu latach doszło do spadku oprocentowania depozytów połączonego ze wzrostem kosztów kredytów.

Nie chcemy, żeby pieniądze zostawały w bankach, ale uważamy, że ze względów stabilnościowych minimum 50 proc. podatku powinno być przeznaczone na budowę siły Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Uważamy też, że wpłaty na BFG i podatek od aktywów powinny być uznawane za koszt uzyskania przychodów - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Dziś na BFG krajowe banki płacą osobno. Tymczasem w wielu unijnych krajach podatek bankowy to pieniądze "znaczone" – trafiają właśnie do systemów gwarantowania depozytów.

W Polsce - ponieważ ani podatek bankowy, ani składki na fundusz nie są kosztami podatkowymi – średnie efektywne obciążenie CIT w sektorze sięga 27 proc. w miejsce ustawowych 19 proc.

