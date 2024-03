W Biznesowym Tygodniu Marek Tejchman i Rafał Hirsch rozmawiają o Donaldzie Tusku i Adamie Glapińskim. Spór dookoła Banku Centralnego to chyba najważniejsza historia w polskiej gospodarce. To jednak niejedyna chyba historia, która jest tematem numer jeden w polityce gospodarczej. Ważnym tematem są składki. Redaktorzy wyjaśniają, jak rozumieć to, co się dzieje dookoła nich i co to oznacza to dla finansów publicznych. W programie nie zabrakło też miejsca dla inflacji. Czy już ją opanowaliśmy? Skąd się wzięła i czy może jeszcze wrócić? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w programie.

Trybunał Stanu dla Glapińskiego

Niektóre zarzuty są kompletnie bezsensowne i śmieszne - mówi Rafał Hirsch w rozmowie z Markiem Tejchamanem. - Popełnianie błędów nie jest nielegalne. Nie można za to karać urzędników państwowych - dodaje.

Bank centralny jest niezależny. To jest najbardziej jaskrawe łamanie niezależności banku centralnego, jeśli się czepiasz tego, że on podejmuje decyzje zgodnie ze swoim mandatem - mówi Hirsch, komentując niektóre z zarzutów wobec Glapińskiego.

Musimy dać instytucjom publicznym prawo do popełniania błędów - dodaje Tejchman.

Składka zdrowotna

Wracamy do pomysłu, w którym przedsiębiorcy są uprzywilejowani jeśli chodzi o składkę zdrowotną, w przeciwieństwie do osób na etacie. Etatowcy płaca składkę zależną od wysokości zarobków a przedsiębiorcy mają płacić składkę w ryczałcie i ma ona wynosić 9 proc. od 3/4 minimalnego wynagrodzenia - mówi Hirsch.

To oznacza, że każdy przedsiębiorca będzie płacił składkę niższą, niż osoba na etacie z płacą minimalną - tłumaczy publicysta.

Zdaniem Hirscha i Tejchmana ten pomysł zachęca do tego, żeby przechodzić z etatu na działalność gospodarczą.