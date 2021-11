Druga nagroda specjalna, indywidualna, to nagroda, której wcześniej nie było. Zdecydowałem się ją nadać dlatego, że te ostatnie dwa lata, zwłaszcza czas poprzedniego roku ale i dużej części tego, to był czas bardzo trudny dla mnie jako prezydenta, który martwi się o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, a to bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo gospodarcze - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas gali wręczania prezydenckich nagród.

"Panie prezesie, ogromnie za to dziękuję"

Przypomniał, że na początku kryzysu spowodowanego pandemią wielu obawiało się, że w bankach zabraknie pieniędzy, gdyż może dojść do paniki i klienci będą wybierali gotówkę.

"Tylko pan prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński i ja wiemy ile razy się w tamtym momencie spotkaliśmy, ile razy prezes przychodził do mnie i mówił: "Spokojnie, działamy, panujemy nad sytuacją. (...) Podjęliśmy działania, zastosowaliśmy odpowiednie środki, proszę się nie martwić, na pewno nie dojdzie do żadnej sytuacji, która może być rzeczywiście niebezpieczna". (...) Panie prezesie, ogromnie za to dziękuję, to była niezwykła próba. Nie wiadomo, co by się stało z polską gospodarką, z wieloma polskimi firmami, które później udało się uratować, (...) dzięki temu właśnie, że nie zawalił się system bankowy - powiedział Duda.

Druga kadencja Glapińskiego?

Prezes NBP Adam Glapiński oświadczył w środę, że będzie się starał o drugą kadencję na tym stanowisku. Jak powiedział dziennikarzom, w swojej ocenie, jest na to właściwie przygotowany.

Będę się starał o drugą kadencję, bardzo bym chciał drugą kadencję i czuję się właściwie przygotowany, coraz lepiej przygotowany. To zależy od prezydenta i większości sejmowej - powiedział Glapiński w środę.

Adam Glapiński zaczął 6-letnią kadencję na stanowisku Prezesa NBP 21 czerwca 2016 r. Zgodnie z prawem ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.