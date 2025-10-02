System kaucyjny w Polsce. Od kiedy obowiązuje?

Od 1 października br. w Polsce obowiązuje system kaucyjny. To mechanizm wspierający recykling i ponowne wykorzystanie opakowań po napojach. Polega na pobieraniu kaucji przy sprzedaży produktu, a następnie jej zwrocie po oddaniu pustego opakowania do punktu zbiórki.

W wielu sklepach właśnie 1 października w sklepach pojawiły się napoje w opakowaniach objętych systemem, a więc takie, na których znajduje się wyraźny znak kaucji z jej kwotą.

System kaucyjny w Polsce. Jaka kaucja za butelki w 2025?

Wysokość kaucji w Polsce od 1 października 2025 roku wynosi 50 groszy za plastikowe butelki PET do 3 litrów oraz puszki metalowe do 1 litra. Natomiast butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra mają kaucję w wysokości 1 zł. Warto podkreślić, że przystąpienie przez producenta do systemu kaucyjnego nie jest obowiązkowego.

Czy Rossmann został objęty systemem kaucyjnym?

Wielu internautów oraz klientów drogerii Rossmann zastanawia się, czy sprzedawane w tych sklepach produkty w butelkach również zostały objęte systemem kaucyjnym i będzie je można zwrócić. Warto pamiętać, że system kaucyjny dotyczy tych przedsiębiorców, którzy mają w swojej ofercie napoje w opakowaniach objętych kaucją. Rossmann ma niewielką część oferty, w której takowe się pojawiają. Firma wydała oświadczenie w tej sprawie.

Od 1 października w Rossmannie nie będą dostępne napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym (butelki plastikowe PET do 3l, puszki metalowe do 1 l, butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 l). Natomiast nadal będziemy oferować napoje nieobjęte tym systemem (w kartonach czy w butelkach jednorazowego użytku) - czytamy.

Rossmann wydał oświadczenie. Co pisze na temat ustawy ws. systemu kaucyjnego?

Rossmann obawia się, że klienci będą zwracać opakowania po produktach, które nie są sprzedawane w sklepach tej sieci. Warto zauważyć, że nowa ustawa nie jest dostosowana do takich sklepów jak drogerie.

Nowa ustawa w naszej opinii nie jest dostosowana do formatu drogerii. Każdą wolną przestrzeń w drogerii wykorzystujemy przede wszystkim do eksponowania i przechowywania produktów kosmetycznych i chemicznych. Tymczasem system jest powszechny – przy zwrocie nie będzie wymagany paragon zakupu, co oznacza, że bylibyśmy zobowiązani do przyjmowania dowolnej liczby opakowań objętej systemem - brzmiał komunikat z 13 sierpnia b.r.

Dziś nie mamy nawet możliwości przewidzieć o jakich liczbach mówimy. Dlatego nie jesteśmy w stanie wdrożyć systemu kaucyjnego w tej postaci. W podobnej sytuacji są też np. apteki - wyjaśnia Rossmann w swoim oświadczeniu.