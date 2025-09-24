Będąc krajem śródlądowym z określoną infrastrukturą, większość możliwości dostaw energii jest z góry określona– stwierdził Szijjarto.

Szijjarto: Jeśliby odciąć nam ropę z Rosji, bylibyśmy zagrożeni tylko z powodu praw fizyki

Mamy dwa ropociągi prowadzące na Węgry, jeden z Rosji, a drugi znad Morza Adriatyckiego przez Chorwację. Jeśli odetniemy dostawy rosyjskiej ropy, będziemy musieli polegać na ostatnim i jedynym pozostałym rurociągu. A ten rurociąg ma mniejszą przepustowość, znacznie mniejszą w porównaniu z zapotrzebowaniem Węgier i Słowacji razem wziętych – wyjaśnił szef węgierskiej dyplomacji.

Jeśli ktoś chciałby odciąć nas od dostaw rosyjskiej ropy, skończyłoby się to zagrożeniem dla dostaw energii dla kraju tylko z powodu praw fizyki – dodał.

Szijjarto: Naciska się na Węgry, aby pozbyły się źródeł energii, które nie mają alternatywy

Szijjarto podkreślił, że "problem polega na tym, iż naciska się (na Węgry), aby pozbyły się istniejących, wiarygodnych źródeł, które nie mają alternatywy". Jedynym zachodnim politykiem, z którym rozmawiałem przez ostatnie 11 lat, kiedy zajmuję to stanowisko, który powiedział: "Tak, geografię trzeba szanować", był (sekretarz stanu USA) Marco Rubio – przyznał minister.

Trump: Orban jest moim przyjacielem i myślę, że zgodziłby się przestać kupować ropę z Rosji

Prezydent Donald Trump zasugerował we wtorek, że może zwrócić się do węgierskiego premiera Viktora Orbana, by przestał kupować rosyjską ropę. Cóż, on jest moim przyjacielem, nie rozmawiałem z nim, ale mam przeczucie, że gdybym go poprosił, to by to zrobił. I myślę, że to zrobię – powiedział Trump.

Szijjarto skomentował też w rozmowie z tygodnikiem wysiłki mające doprowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Jeśli Amerykanom i Rosjanom uda się utrzymać cywilizowaną współpracę, my w Europie Środkowej będziemy cieszyć się większym bezpieczeństwem – stwierdził szef MSZ.

Szijjarto: Uważam prezydenta Donalda Trumpa za jedyną nadzieję na pokój w Ukrainie

Naprawdę wierzę, że jedynym sposobem na zakończenie tej wojny jest kompleksowe porozumienie amerykańsko-rosyjskie– zaznaczył. Uważam prezydenta Donalda Trumpa za jedyną nadzieję na pokój w Ukrainie – dodał Szijjarto. Stwierdził przy tym, że "w okresie poprzedzającym objęcie przez niego urzędu nie było żadnej nadziei, ponieważ zarówno poprzednia administracja amerykańska, jak i obecni przywódcy europejscy, są zdecydowanie prowojenni".

Bardziej zależy im na przedłużaniu wojny niż na jej zakończeniu, dlatego tylko prezydent Trump może tu coś zmienić, dać nadzieję na pokojowe rozwiązanie – podsumował Szijjarto.