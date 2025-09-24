Mamy jasny cel – chcemy, by za 10 lat krakowianie pojechali metrem – zapowiedział prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski. Podczas konferencji w ICE Kraków zaprezentowano trasę metra.

Rekomendowany przebieg dwóch linii – M1 i M2 – ma prawie 29 kilometrów. Zaplanowano 29 stacji, w których zasięgu znajdzie się niemal 40 proc. mieszkańców. To będzie najważniejsza inwestycja najbliższej dekady.

Trasa metra w Krakowie

Władze miasta oraz eksperci pracujący w ostatnich miesiącach nad "Studium kierunków rozwoju metra w Krakowie” na specjalnej konferencji zaprezentowali planowany przebieg metra. Trasa ma przebiegać w większości w podziemnych tunelach. Rozpoczyna się w Nowej Hucie – w rejonie Kombinatu, gdzie powstanie również stacja techniczno-postojowa. Stamtąd, mijając aleję Róż, metro dotrze do ronda Kocmyrzowskiego i Czyżyn.

Główną stacją dla zachodniej części Nowej Huty będzie "Wiślicka", dalej pociągi pojadą w stronę Prądnika Czerwonego, obsługując stacje "Bora-Komorowskiego", "Rondo Młyńskie" i "Olsza". Następnie metro zatrzyma się przy "Rondzie Mogilskim" i "Dworcu Głównym".

Według ekspertów, na Starym Mieście metro powinno zatrzymać się na stacjach "Stary Kleparz" i "Teatr Bagatela", a następnie odbić w korytarz Alei Trzech Wieszczów – do stacji pod Muzeum Narodowym, zapewniając szybki dostęp do wielu instytucji kulturalnych, terenów rekreacyjnych i miejskich stadionów.

Następnie metro przekroczy Wisłę, która jest najpoważniejszą barierą transportową współczesnego Krakowa. Ważnym węzłem przesiadkowym ma stać się stacja przy Rondzie Grunwaldzkim. Kolejną stacją w sąsiedztwie Wisły będzie "Ludwinów”. W zasięgu stacji – w połączeniu z realizowaną kładką pieszo-rowerową – znajdą się duże obszary Dębnik, Podgórza i Kazimierza. Wspólny przebieg dwóch linii metra – M1 i M2 – kończy się na stacji "Brożka". Dalej na południe eksperci rekomendują rozdzielenie ich przebiegu oraz budowę tuneli w stronę Opatkowic oraz Kurdwanowa.

Dwie linie metra

Pierwsza linia – M1 – prowadzi w stronę południowego zachodu – przez stacje "Ruczaj", "Kampus UJ", "Bobrzyńskiego", "Lubostroń”, "Kobierzyn", "Kliny" do "Opatkowic". Druga linia obsłuży Łagiewniki, obszar CH Zakopianka i przystanku kolejowego „Sanktuarium”, kończąc swój bieg w Podgórzu Duchackim, gdzie zaplanowano budowę trzech stacji: „Halszki”, „Witosa” oraz krańcową – „Kurdwanów”, zlokalizowaną na południowym wschodzie dzielnicy.

Według prognoz, w zasięgu dziesięciominutowego spaceru do stacji metra znajdzie się prawie 40 procent mieszkańców Krakowa, a łącznie z tramwajami i koleją aglomeracyjną aż 63 proc. krakowian będzie miało bezpośredni dostęp do szybkiego transportu szynowego. Z Nowej Huty do Muzeum Narodowego będzie można dojechać w 26 min. zamiast 40 min., z Klinów do Dworca Głównego w 24 min. zamiast 50 min., a z południowej części Kurdwanowa do Bagateli w 18 min. zamiast 40 min.