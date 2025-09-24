Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami bon miał przysługiwać osobom, które ukończą 75. rok życia. Jednak według najnowszych poprawek zasada ta będzie obowiązywała dopiero od 2029 roku. Do końca 2028 roku ze świadczenia skorzystają jedynie osoby, które ukończyły 80. lat - informuje "Fakt". "Z uwagi na konieczność przygotowania gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy na najwyższym możliwym poziomie oraz zbudowania odpowiedniego zasobu kadrowego opiekunów, do końca 2028 r. warunkiem uzyskania bonu senioralnego przez seniora jest ukończenie przez niego 80. roku życia" - czytamy w uzasadnieniu zmian.

Bon senioralny. Jakie warunki?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenie? Do przyznania bonu konieczne jest to, aby najbliższa rodzina seniora, małżonek lub dzieci, była aktywna zawodowo. Pod uwagę brane będą dochody zarówno samego seniora, jak i jego bliskich. Limit dochodu seniora ustalono na 3410 zł brutto miesięcznie.

W gospodarstwie jednoosobowym dochód musi mieścić się w przedziale 3500-6700 zł brutto, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym łączny dochód domowników nie może przekroczyć 10 000 zł brutto. Wysokość progów będzie corocznie aktualizowana.

Bon senioralny. Kiedy zacznie obowiązywać?

Wsparcie ma wynosić do 2 150 zł miesięcznie, co ma pokryć ok. 50 godzin profesjonalnej pomocy w domu seniora. Według prognoz rządu ze świadczenia skorzysta ok. 300 tys. osób rocznie.

Wnioski o bon senioralny będzie można składać od 1 stycznia 2026 r. w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania seniora - osobiście lub elektronicznie. Po złożeniu dokumentów gmina przeprowadzi ocenę potrzeb na podstawie specjalnego kwestionariusza, który określi zakres i wymiar niezbędnej pomocy. Ustawa wprowadzająca bon senioralny ma zostać wprowadzona w najbliższych miesiącach.