Opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie podwyżek w samorządzie wraz z tabelami płac poszczególnych grup osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji samorządowej. Prezydenci miast będą mogli zarobić maksymalnie 11 680 zł płacy zasadniczej plus 4 507 zł dodatku funkcyjnego.

Maksymalne wynagrodzenie marszałków największych województw wyniesie 11 680 zł z dodatkiem funkcyjnym 4 500 zł. Jednocześnie wzrósł limit maksymalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru do kwoty 21 043,57 zł.

Podwyżki dla prezydenta i marszałka

W lipcu rząd przygotował kolejną nowelizację rozporządzenia, która objęła grupy pominięte w poprzednim rozporządzeniu. I zapowiedział, że podwyżki wejdą w życie w trzecim kwartale tego roku,.

Według GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w administracji samorządowej wyniosło w 2023 r. 7407,45 zł. Zgodnie z projektem maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego wyniesie: