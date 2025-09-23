Opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie podwyżek w samorządzie wraz z tabelami płac poszczególnych grup osób zajmujących kierownicze stanowiska w administracji samorządowej. Prezydenci miast będą mogli zarobić maksymalnie 11 680 zł płacy zasadniczej plus 4 507 zł dodatku funkcyjnego.
Maksymalne wynagrodzenie marszałków największych województw wyniesie 11 680 zł z dodatkiem funkcyjnym 4 500 zł. Jednocześnie wzrósł limit maksymalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru do kwoty 21 043,57 zł.
Podwyżki dla prezydenta i marszałka
W lipcu rząd przygotował kolejną nowelizację rozporządzenia, która objęła grupy pominięte w poprzednim rozporządzeniu. I zapowiedział, że podwyżki wejdą w życie w trzecim kwartale tego roku,.
Według GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w administracji samorządowej wyniosło w 2023 r. 7407,45 zł. Zgodnie z projektem maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego wyniesie:
- dla marszałków wojewódzkich powyżej 3 mln mieszkańców – 16 180 zł (wzrost o 4,95 proc.),
- dla marszałków wojewódzkich między 2 mln a 3 mln mieszkańców – 16 050 (4,11 proc.),
- dla marszałków wojewódzkich do 2 mln mieszkańców – 15 610 zł (4,98 proc.)
- dla prezydentów miast powyżej 300 tys. mieszkańców - 15 610 zł (4,98 proc.),
- dla prezydentów miast do 300 tys. mieszkańców – 14 960 zł (5,20 proc.)
- dla wójtów i burmistrzów w gminie powyżej 100 tys. - ą 14 960 zł (5,20 proc.),
- dla wójtów i burmistrzów w gminie od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców – 14 600 zł (5,19 proc.),
- dla wójtów i burmistrzów w gminie do 15 tys. mieszkańców 14 070 zł.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję