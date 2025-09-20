Zmiana perspektywy ratingowej na negatywną to wyraźny sygnał od Moody’s. Zdaniem Piotra Kuczyńskiego, Moody’s jasno wskazuje, że brak porozumienia między rządem a prezydentem utrudnia konsolidowanie finansów publicznych i skuteczne ograniczanie zadłużenia.

Rosnący deficyt i dług

Jeszcze w marcu agencja prognozowała stopniową konsolidację fiskalną od 2026 roku i stabilizację zadłużenia. Jednak najnowsze prognozy analityków bankowych pokazują, że deficyt sektora finansów publicznych w 2025 roku i później będzie wyższy niż marcowe oczekiwania Moody’s.

Kuczyński przewiduje, że dług publiczny Polski w 2026 roku przebije 66% PKB. Jeśli rząd i prezydent nie podejmą działań, ta sytuacja może doprowadzić do obniżki ratingu.

Analitycy Moody’s obawiają się, że prezydent może wetować kluczowe propozycje rządowe zmierzające do ograniczenia dziury budżetowej, co jeszcze bardziej pogorszy sytuację.

Dlaczego jeszcze nie ma procedury nadmiernego deficytu?

Mimo rosnącego zadłużenia, Komisja Europejska nie objęła Polski procedurą nadmiernego deficytu. Piotr Kuczyński wyjaśnia, że część wydatków Polski na zbrojenia nie jest ujmowana przez Unię Europejską w całkowitym zadłużeniu do PKB. To daje Polsce pewien margines, ale nie rozwiązuje problemu rosnącego deficytu.

Ministerstwo Finansów komentuje

Ministerstwo Finansów, komentując decyzję Moody’s, stara się uspokoić nastroje. Resort podkreśla, że agencja uzasadniła swoją decyzję wysoką siłą gospodarczą kraju oraz umiarkowanym obciążeniem długiem publicznym. Ministerstwo jednocześnie przyznaje, że negatywna perspektywa odzwierciedla słabszą perspektywę wskaźników fiskalnych i długu publicznego. Moody’s prognozuje większe deficyty i opóźnienie konsolidacji fiskalnej.

MF wskazuje, że ryzyko wynika przede wszystkim z impasu między rządem a prezydentem, a także z prawdopodobieństwa wzrostu wydatków rządowych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Co więcej, Agencja Fitch również potwierdziła dotychczasowy rating Polski, ale zmieniła jego perspektywę na negatywną już w pierwszym tygodniu września. Fitch jako przyczynę wskazał m.in. zwiększony deficyt budżetu państwa w latach 2024-2025.

Co oznaczają ratingi i jak oceniana jest Polska?

Rating to ocena wiarygodności kredytowej kraju, która mierzy ryzyko związane z inwestowaniem w jego papiery dłużne. Agencje ratingowe (Fitch, Moody's i S&P) nadają je na podstawie oceny ryzyka ekonomicznego, politycznego i społecznego. Obecny rating Polski według S&P to A-/A-2. Ocena Fitch to A-/F1, z negatywną perspektywą. Mimo zmiany perspektywy, Moody's ocenia wiarygodność kredytową Polski najwyżej spośród trzech największych agencji.