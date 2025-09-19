PPK mają w założeniu zachęcać Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Program polega na tym, że pracownik, pracodawca i państwo składa się na dodatkowe świadczenie, które można wypłacać już po osiągnięciu 60. roku życia.

Opłata od pracownika to 2 proc. pensji brutto, pracodawcy – 1,5 proc., a państwo na start wpłata 250 zł i dodatkowo raz w roku - 240 zł. Obecnie do PPK są zapisywane wszystkie osoby do 55. roku życia.

Rekord w historii PPK

Aktywa netto Pracowniczych Planów Kapitałowych przekroczyły 40 mld zł na koniec sierpnia 2025 roku, co jest nowym rekordem w historii programu. Rekordowe wpłaty sprawiły, że aktywa rosną prawie nieprzerwanie od początku programu.

W sierpniu ich wartość wzrosła o 1,1 proc. w ujęciu miesięcznym i aż 41 proc. w ujęciu rocznym. Równocześnie rośnie zainteresowanie programem. Partycypacja w PPK osiągnęła 54,6%, a liczba aktywnych rachunków przekroczyła 4,84 mln.

Coraz więcej Polaków oszczędza

"To pokazuje, że coraz więcej Polaków korzysta z systematycznego oszczędzania na przyszłość. Rośnie nie tylko liczba uczestników, ale i skala zgromadzonych oszczędności, co dowodzi, że Pracownicze Plany Kapitałowe zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę w finansach gospodarstw domowych" - czytamy w raporcie PPK.

Dynamiczny wzrost widać w aktywach zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). W drugim kwartale 2025 r. wartość aktywów osiągnęła około 520 mld zł, co jest najwyższym wynikiem w historii dostępnych danych.

Zyski od 136 proc. do 195 proc.

Na koniec II kwartału 2025 r. liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych wyniosła 4,621 mln, co oznacza przyrost o ok. 73,14 tys. osób względem końca I kw. - wynika z danych KNF. W II kwartale do PPK wpłacono 2,606 mld zł, w tym 1,446 mld zł w ramach wpłaty podstawowej uczestnika. Pracodawcy wpłacili w ramach wpłaty podstawowej 1,084 mld zł.

Aktywa netto funduszy Pracowniczych Planów Kapitałowych wzrosły w lipcu o 1,53 mld zł do 39,70 mld zł, a zysk na rachunku uczestnika oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r. wyniósł w zależności od funduszu od 136 proc. do 195 proc.