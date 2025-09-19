Pilotażowy pociąg wyjechał w czwartek rano na trasę Kraków Główny - Warszawa Wschodnia. Jest on uruchamiany w trybie otwartego dostępu - poinformował przewoźnik w komunikacie. Na rynku zdominowanym przez PKP Intercity na najważniejszych trasach, do gry wchodzi konkurencja z Czech.

W trybie indywidualnego rozkładu jazdy

"Pilotażowy pociąg RegioJet jeździć będzie w trybie indywidualnego rozkładu jazdy, co przekłada się na konieczność jazdy okrężnej z wydłużonym czasem przejazdu o około 30 minut, co znowu wynika z ograniczeń przepustowości na najszybszej trasie z Krakowa do Warszawy” - przekazano w komunikacie.

Reklama

Celami pilotażu są: przedstawienie marki pasażerom, przeszkolenie załóg, osiągnięcie planowanego poziomu obsługi pasażerów i wsparcie procesu rekrutacyjnego przed kolejnym krokiem milowym rozwoju RegioJet przypadającym na grudzień tego roku.

Czasy przejazdu równe pociągom Pendolino

Reklama

14 grudnia tego roku planowane jest rozpoczęcie regularnych kursów. Po zakończeniu etapu pilotażowego pociągi RegioJet pojadą najkrótszymi i najszybszymi trasami osiągając czasy przejazdu równe pociągom Pendolino.

Przewidziano uruchomienie sześciu par pociągów łączących Poznań z Warszawą, trzech par pociągów pomiędzy Gdynią a Krakowem przez Warszawę oraz dodatkowo sześciu par pociągów pomiędzy Warszawą a Krakowem. Uzupełnieniem sieci ma być pociąg z Warszawy do Pragi.

Cztery klasy w pociągu do wyboru

RegioJet oferuje pasażerom cztery klasy do wyboru:

business,

relax,

standard,

low cost.

W trzech z nich zapewniabezpłatnie napoje gorące, a we wszystkich wodę, dostęp do internetu, systemu rozrywki pokładowej oraz płatny catering. Bilety na przejazdy pociągami RegioJet w czasie pilotażu będą dostępne online na stronie www.regiojet.pl. Planowane jest także uruchomienie biletomatów oraz kas biletowych na dworcach. W pociągach krajowych będą obowiązywać polskie ulgi ustawowe.

Jakie ceny biletów?

Już teraz jednak na pojawienie się konkurencji zareagował polski przewoźnik. "Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że w ostatni piątek bilet na kurs Intercity z Warszawy do Krakowa, wyjeżdżający pół godziny przed pociągiem RegioJet, kosztował 45 zł – o 4 zł mniej niż u czeskiego przewoźnika. To wyraźna zmiana, bo standardowa cena za ten kurs wynosiła zwykle 70 zł.

Obniżki pojawiły się także w Pendolino. Bilet godzinę przed kursem RegioJet można było kupić za 101 zł, podczas gdy na co dzień ceny sięgają 169 zł.