Przepisy o zakazie handlu w niedziele zostały wprowadzone stopniowo w 2018 roku. Na początku spośród wszystkich niedziel w roku – 29 było niedzielami handlowymi. W 2019 roku handlowych niedziel było 15. Z kolei w 2020 roku liczba handlowych niedziel spadła do siedmiu i od tamtego czasu utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2025 roku mamy tylko 8 niedziel handlowych.

Czy 24 sierpnia to niedziela handlowa?

Niestety, nie mamy dobrych wieści dla tych, którzy akurat dziś planowali większe zakupy. Większość sklepów jest zamkniętych, bowiem 24 sierpnia 2025 roku przypada niedziela niehandlowa. Oznacza to, że dzisiaj obowiązuje zakaz handlu. Tego dnia supermarkety i galerie handlowe będą zamknięte i nie zrobimy tam zakupów.

Reklama

Kiedy jest niedziela handlowa w sierpniu 2025?

Najbliższa niedziela handlowa wypada 31 sierpnia 2025 roku. Z kolei następne niedziele nieobjęte zakazem handlu będą miały miejsce dopiero w grudniu: 7, 14 i 21 grudnia. Oznacza to, że w tych dniach będzie można zrobić zakupy nawet w dużych marketach takich, jak:

Biedronka,

Lidl,

Aldi,

Auchan,

Kaufland,

Carrefour,

Netto,

Stokrotka,

Dino.

Reklama

Sklepy otwarte 24 sierpnia. Gdzie na zakupy dzisiaj?

Za złamanie zakazu handlu w niedzielę właścicielom sklepów grozi surowa kara finansowa — od 1 000 zł do nawet 100 000 zł. Warto jednak pamiętać, że przepisy nie są całkowicie jednoznaczne i zawierają listę wyjątków. Oznacza to, że niektóre sklepy oraz placówki mogą działać legalnie również w niedziele objęte zakazem, w tym także 24 sierpnia. Do wyjątków należą m.in.:

apteki,

stacje paliw,

piekarnie,

cukiernie,

sklepy prowadzone bezpośrednio przez właścicieli lub ich najbliższą rodzinę (np. Żabka).

Otwarte w niedzielę, 24 sierpnia otwarte mogą być również restauracje, kawiarnie, puby, kwiaciarnie oraz sklepy zlokalizowane na terenie dworców. Warto pamiętać, że planując zakupy w niedzielę, warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy czy osiedlowy będzie czynny.

Kalendarz niedziel handlowych 2025

Najbliższa okazja do zakupów w niedzielę przypada 31 sierpnia. Warto już teraz zaplanować większe zakupy na koniec wakacji. Może to być też dobra chwila na zaopatrzenie dzieci w wyprawkę szkolną, bo już 1 września rozpocznie się rok szkolny.

Kolejne niedziele handlowe to dopiero grudzień – a więc czas, kiedy większość z nas zaczyna gorączkowe przygotowania do świąt. W tym roku handel będzie dozwolony w trzy grudniowe niedziele: 7, 14 i 21 grudnia. To ostatnia prosta przed Bożym Narodzeniem i dla wielu najważniejszy czas na świąteczne zakupy.

Niedziele bez zakazu handlu w 2025 roku to:

13 stycznia,

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

Do której otwarta jest Żabka w niedzielę, 24 sierpnia?

Żabka jest jednym z nielicznych sklepów, które mogą być otwarte w niedzielę niehandlową – o ile za ladą stoi właściciel lub ktoś z jego najbliższej rodziny. W praktyce oznacza to, że wiele lokali tej sieci działa normalnie, ale godziny otwarcia mogą różnić się w zależności od konkretnego punktu. Najczęściej Żabki czynne są od wczesnego rana do późnych godzin wieczornych, np. 6:00–23:00, jednak warto sprawdzić informacje wywieszone na drzwiach sklepu, aby mieć pewność, czy dany sklep jest otwarty 24 sierpnia.