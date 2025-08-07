Projekt ustawy (druk sejmowy nr 1523) wpłynął do Sejmu 15 lipca, a już 5 sierpnia został przegłosowany w drugim i trzecim czytaniu. Głosowanie zakończyło się jednogłośnym poparciem. 437 posłów zagłosowało "za". W artykule wyjaśniamy, kto skorzysta na nowych przepisach dotyczących przeliczenia emerytur i jakie dokładnie zasady będą obowiązywać.

Dlaczego ZUS ponownie przeliczy emerytury Polaków?

Osoby, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019, były poszkodowane. W tym miesiącu ZUS stosował mniej korzystne wskaźniki waloryzacyjne, przez co świadczenia były nawet o 1–2 proc. niższe niż w przypadku emerytur przyznanych w maju czy lipcu.

Według danych z ZUS, zmianami objętych będzie około 95,5 tys. emerytów oraz 8 tys. osób pobierających renty rodzinne. Co istotne, przeliczenie nastąpi z urzędu, a nowe świadczenia będą wypłacane już od początku 2026 roku, bez konieczności składania dodatkowych wniosków czy dokumentów.

ZUS przeliczy emerytury na nowo. Kto zyska na zmianach?

Nowa ustawa nakłada na ZUS obowiązek ponownego przeliczenia emerytur i rent rodzinnychprzyznanych w czerwcu w latach 2009–2019. Dotyczy to osób, które przeszły w tym miesiącu na emeryturę lub otrzymały rentę rodzinną po takim ubezpieczonym.

Zasady przeliczenia będą proste: ZUS zastosuje wskaźniki z maja (zamiast czerwcowych), a następnie porówna obie wartości i wybierze korzystniejszą. Nowa kwota zostanie zwaloryzowana zgodnie z marcowymi wskaźnikami z lat 2010–2025.

Przykład: Kobieta, która przeszła na emeryturę w czerwcu 2015 r., będzie miała przeliczoną emeryturę tak, jakby złożyła wniosek w maju 2015 r. Oznacza to, że jej świadczenie może wzrosnąć o 100–200 zł.

Kiedy ZUS wypłaci wyższe emerytury po ponownym przeliczeniu?

ZUS będzie miał trzy miesiące na przeliczenie świadczeń od dnia wejścia ustawy w życie, czyli od 1 stycznia 2026 r. Seniorzy powinni więc otrzymać informację o nowej wysokości świadczenia do końca marca 2026 roku, a same wypłaty najpóźniej w kwietniu 2026 r.

Wyższe emerytury będą obowiązywać na stałe, a nie tylko przez jeden rok. Otrzymają je również osoby uprawnione do renty rodzinnej po ubezpieczonym, który przeszedł na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019.

Co z osobami, które przeszły na emeryturę w czerwcu po 2019 roku?

Od 2021 roku problem emerytur czerwcowych został rozwiązany dla nowych emerytów. Osoby przechodzące na emeryturę w tym miesiącu mają dziś świadczenia obliczane na korzystnych zasadach. Uchwalona ustawa nie obejmuje więc obecnych emerytów, ale dotyczy tylko tych, którzy przeszli na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019 i do tej pory nie doczekali się wyrównania.

Koniec z problemem emerytur czerwcowych. Seniorzy mogą odetchnąć z ulgą

O problemie związanym z emeryturami czerwcowymi mówiło się od lat. Sprawa wielokrotnie trafiała na biurka polityków i ekspertów. Pierwsza próba naprawy miała miejsce w 2020 roku, gdy wprowadzono tymczasowe przepisy obowiązujące przez zaledwie rok. Było to jednak rozwiązanie połowiczne.

Trwałą zmianę przyniosła dopiero nowelizacja z czerwca 2021 roku, która ujednoliciła zasady wyliczania świadczeń dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu. Niestety, objęła tylko nowych emerytów. Ci, którzy zakończyli aktywność zawodową wcześniej, nadal pozostawali pominięci.

Teraz to się zmienia. Nowa ustawa domyka temat raz na zawsze. Przewiduje zastosowanie korzystniejszego przelicznika także wstecz. To długo wyczekiwana naprawa błędu, który przez lata powodował rażącą nierówność wśród seniorów.