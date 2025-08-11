300 plus z programu Dobry Start. ZUS wypłacił już 634 mln zł

W ramach programu Dobry Start rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów i wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Według ZUS od początku lipca świadczenie zostało przyznane blisko 3,3 mln uczniów. Wypłacono w sumie 634 mln zł.

"Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do końca listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września" – przekazał w komunikacie Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 300 plus? 4 możliwości

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie: poprzez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu. Uzupełnić należy również dane dzieci i informacje o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.

"Warto sprawdzić, czy poprawnie podaliśmy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta" - przypomniał Zakład. Samodzielnie o świadczenie mogą wnioskować pełnoletni uczniowie niepozostający na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniane wychodzące z pieczy zastępczej.

Informację o przyznaniu wsparcia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS – również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. W PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Komu przysługuje 300 plus? Jak ZUS wypłaca pieniądze?

300 plus przysługuje ono na dziecko, które się uczy i jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i na studentów.

ZUS uznaje, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia, ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym. Świadczenie wypłacane jest na rachunek bankowy.

300 plus już nie dla wszystkich. ZUS ogłasza ważną zmianę

Zakład przypomniał również, że od nowego roku szkolnego (2025/2026) w przyznawaniu 300 plus obowiązuje jedna zmiana. Uchodźcy z Ukrainy otrzymają świadczenie pod warunkiem, żedziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.