Sejm opublikował najnowsze oświadczenia majątkowe posłów i członków rządu za 2024 rok. Dokumenty pozwalają przyjrzeć się bliżej sytuacji finansowej najważniejszych osób w państwie. Wśród nich znalazł się także Apoloniusz Tajner, były trener kadry narodowej w skokach narciarskich, a dziś parlamentarzysta.
Mieszkanie i działka warte ponad 2 mln zł. Majątek Apoloniusza Tajnera
Z opublikowanego dokumentu wynika, że Apoloniusz Tajner posiada 28 tys. zł oszczędności zgromadzonych w polskiej walucie. Nie wykazuje żadnych środków w walutach obcych ani papierów wartościowych.
Jeśli chodzi o nieruchomości, były prezes PZN może pochwalić się współwłasnością mieszkania o powierzchni 44,48 m² (plus pomieszczenie gospodarcze 7,91 m²), którego wartość oszacowano na ponad 600 tys. zł. Tajner jest właścicielem połowy tej nieruchomości.
Znacznie większą wartość ma działka budowlana o powierzchni 2731 m², której wartość wynosi około 1,5 mln zł. Także i w tym przypadku polityk wykazał współwłasność.
Tyle Apoloniusz Tajner zarobił jako poseł. Nowe oświadczenie majątkowe
Z tytułu sprawowania mandatu posła w 2024 roku Apoloniusz Tajner uzyskał 161 957,69 zł przychodu. Oprócz tego wykazał dodatkowe źródła dochodu:
- działalność wykonywana osobiście – 27 847,96 zł,
- prawa autorskie – 3 500 zł,
- dieta poselska – 48 079,56 zł, z czego 36 tys. zł było zwolnione z podatku.
Taką emeryturę ma Apoloniusz Tajner. Ile co miesiąc dostaje z ZUS?
Choć Apoloniusz Tajner nadal pozostaje aktywny zawodowo i politycznie, może liczyć również na pokaźną emeryturę. W 2024 roku uzyskał z tego tytułu 103 304,08 zł, co oznacza ponad 8,5 tys. zł brutto.
To kwota, o jakiej wielu seniorów w Polsce może jedynie pomarzyć. Średnia emerytura wypłacana przez ZUS w 2024 roku wynosiła 3862,61 zł brutto, co oznacza, że były trener Adama Małysza otrzymuje ponad dwukrotnie więcej.
