Szopa ogrodowa a prawo budowlane

Niemal każdy właściciel ogrodu ma szopę na narzędzia, kosiarkę czy meble ogrodowe. Jednak mało kto wie, że zgodnie z polskimi przepisami, taki budynek często wymaga zgłoszenia, a niekiedy nawet pozwolenia na budowę. Kluczowe są również odległości od granicy działki i powierzchnia szopy.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Jeśli szopa przekracza 35 m kw. powierzchni.

powierzchni. Jeśli na każde 500 m kw. powierzchni działki przypada więcej niż dwa obiekty z kategorii: budynki gospodarcze, garaże i wiaty, a szopa jest trwale związana z gruntem (nawet na bloczkach cementowych).

Kiedy szopy nie trzeba zgłaszać?

Gdy powierzchnia całkowita szopy nie przekracza 35 m kw., a rozpiętość konstrukcji to maksymalnie 4,80 m. Dotyczy to również suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m kw., altan, oraz wiat o prostej konstrukcji związanych z produkcją rolną (do 150 m kw., rozpiętość do 6 m, wysokość do 7 m).

W każdym innym przypadku budowę szopy należy zgłosić do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Zgłoszenia dokonuje się przed rozpoczęciem prac, a urząd ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu.

Odległość od granicy działki: centymetry mają znaczenie

Nie tylko wielkość, ale i umiejscowienie szopy jest kluczowe. Przepisy pozwalają na postawienie szopy w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy nieruchomości, jeśli przewiduje to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Co ciekawe, polskie prawo dopuszcza również postawienie szopy bezpośrednio przy granicy działki.

Ustawodawca uznał, że zachowanie minimalnej odległości 1,5 m pozwala na swobodną konserwację ściany budynku bez wchodzenia na działkę sąsiada. Jeśli szopa przylega do granicy działki, należy ją zgłosić, ponieważ będzie oddziaływać na działkę sąsiada, a organ decyzyjny może nawet zażądać pozwolenia na budowę.

Koszty samowoli budowlanej: nawet 10 tys. zł kary

Jeśli postawiona szopa nie spełnia powyższych warunków, urzędnicy mogą to uznać za samowolę budowlaną. Jak podaje Infor.pl, legalizacja takiej samowoli to koszt 5 tys. zł, a dodatkowa grzywna za niezgodne z przepisami wykonanie robót budowlanych (np. niewłaściwa odległość, brak zgłoszenia) to kolejne 5 tys. zł.