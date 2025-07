PPK mają w założeniu zachęcać Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Do systemu wpisało się 3,8 mln osób. Program polega na tym, że pracownik, pracodawca i państwo składa się na dodatkowe świadczenie, które można wypłacać już po osiągnięciu 60. roku życia. Opłata od pracownika to 2 proc. pensji brutto, pracodawcy – 1,5 proc., a państwo na start wpłata 250 zł i dodatkowo raz w roku - 240 zł.

Osoba zarabiająca dotąd 5 tys. zł tylko dzięki swoim i wpłatom pracodawcy zgromadzi w rok 2,1 tys. zł. Jeśli zdecyduje się za zwrot po roku może liczyć na 1830 zł – wynika z wyliczeń Instytutu Emerytalnego dla "Faktu". Przy innych pensjach wygląda to tak:

dochody 6 tys. zł - 2196 zł zysku

dochody 7 tys. zł - 2562 zł zysku

dochody 8 tys. zł - 2928 zł zysku

dochody 9 tys. zł - 3294 zł zysku

dochody 10 tys. zł - 3660 zł zysku

Jak wyjaśnia gazeta, pracownik odzyska wszystkie swoje wpłaty i 70 proc. tego, co wpłacił pracodawca, ponieważ pozostałe 30 proc. zostanie zapisane na jego koncie w ZUS. Dopłaty państwa przepadną, a od zysków, jakie udało się wypracować, potrącony zostanie 19 proc. podatek Belki.

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie PPK

Ministerstwo Finansów zauważa, że rosnąca liczbę zwrotów z programu emerytalnych i oszczędnościowych nie jest zgodna z celem tych programów. Pieniądze w PPK miały być przeznaczone na wypłatę po osiągnięciu przez oszczędzającego 60. roku życia, aby zapewnić większe bezpieczeństwo finansowe na emeryturze.

"Należy wskazać, że środki gromadzone w PPK są prywatną własnością oszczędzającego, a tym samym dopuszczalne jest skorzystanie z nich w każdej chwili. Każdy uczestnik PPK, w ramach procedury zwrotu, posiada możliwość wycofania środków, co jednak nie wiąże się z koniecznością rezygnacji z dalszego oszczędzania" – podkreśla biuro prasowe resortu finansów w odpowiedzi dla "Faktu".

Zmiany w PPK

Możliwe są jednak zmiany. Ministerstwo poinformowało, że sprawa wzrastającej liczby zwrotów będzie mogła zostać poruszona w najbliższym przeglądzie ustawy o PPK, który musi zostać dokonany przez Radę Ministrów do 31 grudnia 2026 r. "Wtedy będą mogły zostać następnie sformułowane ewentualne propozycje legislacyjne w tym obszarze" – podaje resort.

Jakie zmiany w prawie mogą zostać wprowadzone? Chodzi o ograniczenie zwrotów, ale nie tylko. Według jedne z propozycji, że do autozapisu miałoby dochodzić nie co cztery, ale już co dwa lata. To ważne dla tych, którzy nie chcą należeć do PPK. Obecnie do PPK są zapisywane wszystkie osoby do 55. roku życia.