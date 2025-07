O odkryciu poinformowała firma Central European Petroleum (CEP). Odkrycia ropy i gazu ziemnego dokonano na Morzu Bałtyckim, około sześciu kilometrów od Świnoujścia.

Największe złoże ropy w Europie

Spółka w wydanym komunikacie przekazała, że odkrycie zostało dokonane otworem wiertniczym Wolin East 1. Według szacunków złoże zawiera 5 mld m sześciennych gazu oraz 22 mln ton ropy. Dane dotyczą wyłącznie jednego odwiertu - łączne zasoby koncesji Wolin mają sięgać 27 mld m sześciennych gazu oraz 33 mln ton ropy. Złoże jest "największym konwencjonalnym odkryciem ropy naftowej w historii Polski i jednym z największych w Europie".

Reklama

Historyczny moment

"To historyczny moment zarówno dla Central European Petroleum, jak i polskiego sektora energetycznego. Traktujemy to odkrycie jako fundament do długofalowego, odpowiedzialnego zagospodarowania polskich zasobów morskich. Wolin East to coś więcej niż tylko obiecujące złoże - to wspólna szansa na uwolnienie pełnego potencjału geologicznego i energetycznego Morza Bałtyckiego" - powiedział Rolf G. Skaar, dyrektor generalny CEP, cytowany w komunikacie.