Pracodawcy w Polsce od lat mierzą się z niejasnymi przepisami dotyczącymi terminu wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Obecne regulacje Kodeksu pracy nie określają wprost, kiedy dokładnie należy wypłacić te środki, co prowadziło do rozbieżnych interpretacji i sporów, zwłaszcza z Państwową Inspekcją Pracy (PIP). Ale to się może wkrótce zmienić.