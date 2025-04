Państwowa Inspekcja Pracy wydała komunikat dotyczący zasad udzielania dnia wolnego za Święto Narodowe Trzeciego Maja, które w 2025 roku przypada w sobotę. PIP podkreśla, że to wyłącznie pracodawca decyduje o tym, czy pracownicy otrzymają dzień wolny 2 maja. Pracodawca nie musi konsultować tej decyzji z pracownikami ani uwzględniać ich wniosków w tej sprawie.

PIP wyjaśnia, że pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom innego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, aby zachować prawidłowy wymiar czasu pracy. Może to zrobić w dowolnym terminie w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego. Przy jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, dzień wolny musi zostać udzielony w maju. W przypadku trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, np. od kwietnia do czerwca 2025 roku, wolne musi przypaść w tym przedziale czasowym. Co istotne, pracodawca może wyznaczyć ten dzień zarówno przed, jak i po sobocie 3 maja.

Pracodawca nie musi konsultować terminu odbioru wolnego z pracownikami

PIP zaznacza, że pracodawca nie ma obowiązku uzgadniać z pracownikami terminu odbioru dnia wolnego za sobotnie święto. Wystarczy, że poinformuje o tym w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy, na przykład poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej lub w intranecie.

Co z chorobą lub urlopem w dniu odbioru wolnego?

Inspekcja wyjaśnia, że jeżeli pracownik w dniu wyznaczonym jako wolny za 3 maja przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie przysługuje mu inny dzień wolny w zamian. Natomiast w sytuacji, gdy pracownik miał zaplanowany urlop wypoczynkowy na dzień, który pracodawca wyznaczył jako wolny za sobotnie święto, ten dzień traktowany jest jako dzień wolny za święto, a nie jako dzień urlopu.

W niektórych przypadkach dodatkowy dzień wolny nie przysługuje

PIP zwraca uwagę, że udzielenie dnia wolnego za 3 maja może nie być konieczne w przypadku pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy lub na część etatu. Jako przykład podano pracownika na pół etatu w podstawowym systemie czasu pracy, który zgodnie z harmonogramem ma zaplanowane 10 dni roboczych w maju. W takiej sytuacji pracodawca nie musi udzielać mu dodatkowego dnia wolnego.

Nieudzielenie dnia wolnego za święto jest wykroczeniem

PIP przypomina, że zgodnie z Kodeksem pracy, nieudzielenie pracownikowi należnego dnia wolnego za Święto Trzeciego Maja stanowi naruszenie przepisów o czasie pracy. Jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.