Jak podczas prac legislacyjnych w czerwcu wskazywał wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, za czasów rządów PiS wprowadzono zasady "dyskryminujące wobec komorniczej grupy zawodowej na tle pozostałych zawodów prawniczych", w których granica wieku wykonywania zawodu jest określona na poziomie 70 lat. W przypadku komorników sądowych została wprowadzona cezura bezwzględnie zabraniająca kontynuowania swojej pracy i nakładająca na MS wydanie stosowanej decyzji administracyjnej - mówił Myrcha.

Tymczasem - jak przypominał - w ciągu ostatnich lat kwestie te zostały zweryfikowane przez sądy administracyjne, które "jednoznacznie i w sposób zgodny wskazały na dyskryminacyjny charakter tych przepisów". Zarówno w kontekście polskiej konstytucji, jak i przepisów unijnych, gdzie cała grupa zawodowa została potraktowana w sposób odrębny w stosunku do pozostałych grup zawodowych - na przykład notariuszy - mówił wiceminister.

Prawnicy pracują dłużej

W innych zawodach prawniczych, wiek przechodzenia na emeryturę także jest inny niż w przypadku przeciętnego Polaka. Na przykład minister odwołuje notariusza, gdy ten ukończył 70 lat. Z kolei Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że sędzia przechodzi w stan spoczynku, gdy ukończy 65 lat, chyba że oświadczy Krajowej Radzie Sądownictwa chęć dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie zdrowotne. Wówczas - jeśli KRS wyrazi zgodę - sędzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 70. roku życia. Z kolei przepisy o adwokaturze i radcach prawnych nie określają górnej granicy wieku wykonywania zawodów adwokata czy radcy.

Dobrowolne wydłużenie wieku emerytalnego

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że przyznanie komornikom prawa do wykonywania zawodu do czasu osiągnięcia przez nich 70. roku życia nie wyklucza możliwości przejścia na emeryturę w wieku 65 lat. "Wydłużenie wieku uprawniającego do wykonywania zawodu nie przesądza zatem, że wszyscy komornicy i asesorzy będą pozostawać czynni zawodowo do ukończenia 70 lat" - czytamy.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnych standardów przeciwdziałania dyskryminacji wiekowej, ma na celu także podniesienie jednocześnie efektywność systemu egzekucyjnego - argumentuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt nowelizacji przyjęła 29 kwietnia Rada Ministrów. Ustawa ma obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Wymagania dla komorników

Komornikiem sądowym może zostać osoba, która jest magistrem prawa i ukończy aplikację komorniczą. Musi spełnić także wymagania szczegółowe, określone w ustawie o komornikach sądowych. To: polskie obywatelstwo, pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, ukończone 28 lat oraz zdolność psychiczna i fizyczna do wykonywania zawodu komornika.