Jak podaje serwis Press.pl, na podstawie oświadczenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, spółka Facebook Poland miała 1,82 mld zł przychodów "z reklam i od jednostek powiązanych", co było wzrostem o 24,4 proc. rok do roku. Jak podano koszty firmy wyniosły ponad 1,7 mld zł, w tym 1,65 mld zł to "koszty sprzedaży", a 109 mln zł to koszty działalności operacyjnej. Koszty firmy wzrosły o 26,6 proc. rok do roku.

Ostatecznie polska spółka Facebooka odnotowała 42,5 mln zł dochodów (wzrost o 24,3 proc.) i zapłaciła 10,6 mln zł, o 20,2 proc. więcej niż rok wcześniej - podaje Press.

Jak podaje portal Money.pl informacja ta wywołała poruszenie w polskiej branży biznesowej, m.in. w dyskusjach na X i LinkedIn. Wiele osób było zaskoczonych tym, że gigant przy tak dużych przychodach płaci relatywnie niski podatek.

Tajemnicze "koszty sprzedaży"

Facebook Poland w 2024 r. poniósł 1,6 mld zł "kosztów sprzedaży", które odpowiadają za znaczące obniżenie dochodu firmy w Polsce -wyjaśnia portal. Jak sugerują eksperci z branży technologicznej mogą to być np. opłaty do centrali w Europie za korzystanie z technologii czy znaku towarowego.

Portal monye.pl zapytał spółkę, co konkretnie oznacza ta kwota oraz czy Facebook Poland płaci jakiejkolwiek spółce z grupy Meta za korzystanie ze znaku towarowego. W odpowiedzi na pytania podano informację, że "wszystkie publicznie dostępne informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym". Nie ma w nim jednak dokładnego wyjaśnienia, co zawiera się w punkcie "koszty sprzedaży".