Michał Probierz: Od "oczyszczenia atmosfery" do konfliktu z Lewandowskim i milionowych zarobków

Jeszcze do niedawna Michał Probierz był chwalony w mediach za poprawę atmosfery i stosunków w polskiej reprezentacji. Dziś jednak jego wizerunek uległ diametralnej zmianie. Głównym tematem dyskusji jest otwarty konflikt z Robertem Lewandowskim, który eskalował po tym, jak Probierz odebrał mu opaskę kapitańską. W odpowiedzi na tę decyzję, najlepszy polski piłkarz zrezygnował z gry w kadrze, stawiając ultimatum: nie wróci, dopóki Probierz będzie selekcjonerem. Nie ma więc co ukrywać, że sytuacja wokół reprezentacji Polski i jej selekcjonera jest napięta. Czy konflikt z Robertem Lewandowskim wpłynie na dalsze losy Michała Probierza na stanowisku trenera? Po porażce z Finlandią w czerwcu 2025 Probierz stanowczo zapowiedział, że nie zamierza podawać się do dymisji pomimo krytyki i napięć w drużynie. Wielu Polaków zastanawia się, ile zarabia selekcjoner, który podjął tak kontrowersyjną decyzję wobec ikony polskiej piłki. Kwota powala.

Ile zarabia Michał Probierz?

Mimo że Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) nie ujawnia oficjalnie zarobków swoich pracowników, dziennikarzom udało się dotrzeć do informacji na temat wynagrodzenia selekcjonera. Okazuje się, że Michał Probierz zarabia 200 tysięcy złotych miesięcznie, co przekłada się na 2,4 miliona złotych rocznie. Biorąc pod uwagę, że Probierz prowadzi reprezentację Polski od 22 miesięcy, na stanowisku selekcjonera zarobił już blisko 4,5 miliona złotych.

Zarobki poprzedników Probierza

Warto zaznaczyć, że choć kwota ta wydaje się imponująca, poprzednicy Michała Probierza zarabiali znacznie więcej: