Kto może skorzystać z ryczałtu energetycznego?

Ryczałt energetyczny jest przeznaczony dla konkretnych grup beneficjentów, głównie związanych ze statusem kombatanckim lub represjami wojennymi. Do uprawnionych należą:

Kombatanci i inne osoby uprawnione, w tym emeryci, renciści, inwalidzi, osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne.

Żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych oraz batalionach budowlanych.

Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierające emeryturę lub rentę.

Wdowy lub wdowcy (emeryci i renciści), pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych.

Ważne jest, że ryczałt energetyczny może być dziedziczony. W przypadku śmierci osoby uprawnionej, świadczenie może przejąć jej współmałżonek.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć odpowiednie dokumenty. Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego jest dostępny w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Wniosek można złożyć w dowolnym momencie. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia, potwierdzające status uprawniający do świadczenia:

Decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – potwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji (dla kombatantów i osób represjonowanych) oraz uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie (dla wdów/wdowców).

Zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień – potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia (dla żołnierzy przymusowo zatrudnionych).

Zaświadczenie właściwego organu wojskowego – dla wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Wysokość i wypłata ryczałtu energetycznego w 2025 roku

Wysokość ryczałtu energetycznego jest ogłaszana corocznie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 7. dnia roboczego lutego. Komunikat jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Nowa kwota obowiązuje od 1 marca danego roku. Od 1 marca 2025 roku miesięczna wysokość ryczałtu energetycznego wynosi 312,71 zł. Świadczenie jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą, co ułatwia jego otrzymywanie. Należy pamiętać, że nawet jeśli pobiera się więcej niż jedno świadczenie z ZUS, przysługuje tylko jeden ryczałt energetyczny. Świadczenie to nie podlega opodatkowaniu, co oznacza, że cała kwota trafia do beneficjenta.