Abonament RTV w 2025 roku: Kto jest zwolniony i ile wynosi opłata?

W 2025 roku abonament RTV nadal obowiązuje, a jego stawki pozostają na niezmienionym poziomie w porównaniu do lat poprzednich. Wiele osób zastanawia się, czy zmiany dotyczące likwidacji abonamentu i wprowadzenia nowej opłaty wejdą w życie. Niestety, prace w Ministerstwie Kultury wciąż trwają, co oznacza, że w tym roku wciąż musimy uiszczać opłaty w ramach abonamentu RTV.

Kto musi płacić abonament RTV?

Obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy każdego gospodarstwa domowego posiadającego przynajmniej jeden radioodbiornik lub telewizor. Co ważne, opłata jest stała niezależnie od liczby posiadanych urządzeń. Obejmuje ona również korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej czy platform cyfrowych, ponieważ wiąże się z posiadaniem samego odbiornika.

Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

Stawki abonamentu RTV w 2025 roku:

Radioodbiornik: 8,70 zł miesięcznie,

Odbiornik telewizyjny (lub telewizyjny i radiofoniczny): 27,30 zł miesięcznie.

Pamiętaj, że opłacenie z góry za kilka miesięcy lub cały rok uprawnia do zniżek.

Zwolnienia z abonamentu RTV – nowe zasady dla emerytów

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, niektóre grupy osób są zwolnione z obowiązku uiszczania abonamentu RTV. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy spełnić określone warunki i złożyć odpowiednie dokumenty w placówce Poczty Polskiej. Potrzebne będą: dowód osobisty, dokumenty uprawniające do zwolnienia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków.

Od stycznia 2025 roku rozszerzono grono osób uprawnionych do zwolnienia. Dotyczy to emerytów, którzy ukończyli 60 lat i otrzymują emeryturę w wysokości nieprzekraczającej 4090,86 zł brutto miesięcznie. Wcześniej ten limit wynosił 3577,74 zł. Jeśli Twoja emerytura mieści się w tej kwocie lub jest niższa, możesz ubiegać się o zwolnienie. W tym celu należy udać się do placówki Poczty Polskiej z dowodem osobistym oraz decyzją o przyznaniu emerytury (np. z ZUS).

Pełna lista zwolnień z abonamentu RTV

Pamiętaj, że lista osób zwolnionych z opłacania abonamentu RTV jest znacznie dłuższa. Oto pełna lista grup uprawnionych do tej ulgi: