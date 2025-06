To może być przełom dla polskiej armii i przemysłu zbrojeniowego. Polska wynegocjowała możliwość pozyskania nawet 130 miliardów złotych z nowego unijnego funduszu SAFE. Program zapewnia preferencyjne pożyczki na zbrojenia i produkcję obronną. Warszawie udało się uzyskać zgodę na refundację już podpisanych kontraktów – to kluczowa zmiana, która otwiera drogę do ogromnego zastrzyku pieniędzy.