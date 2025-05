Dofinansowanie do okularów od pracodawcy 2025. Ile wynosi? Jak często można się ubiegać o dopłatę?

Jeśli do pracy przy komputerze potrzebujesz okularów lub soczewek, twój pracodawca ma obowiązek pokryć koszty ich zakupu. Mimo to wielu pracowników nadal nie ubiega się o pełny zwrot tych wydatków. Czy pracodawca może narzucić limit kwoty dofinansowania lub częstotliwości wymiany okularów? Oto szczegółowe informacje na temat dofinansowania do okularów.