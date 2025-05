Nie wszyscy seniorzy o tym wiedzą. A można dostać nawet 800 zł więcej do emerytury

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS wynosi obecnie 348,22 zł miesięcznie (od marca 2025 roku). Jednak dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji, świadczenie to może być znacznie wyższe. Mogą one dodatkowo otrzymać świadczenie uzupełniające, które może wynieść do 794,00 zł miesięcznie. W sumie, jeśli senior spełnia warunki do obu świadczeń, może otrzymać nawet ponad 1142 zł miesięcznie.

Prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS mają:

Osoby, które ukończyły 75 lat i pobierają emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie wypłacane przez ZUS (z wyjątkiem renty socjalnej i świadczenia „Mama 4 plus”). W tym przypadku dodatek jest przyznawany z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji, które muszą złożyć wniosek do ZUS wraz z dokumentacją medyczną potwierdzającą ten stan. Wypłata dodatku następuje po pozytywnym orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS.

Kto nie otrzyma dodatku pielęgnacyjnego z ZUS?

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS nie przysługuje osobom, które:

Przebywają w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że opuszczają placówkę na co najmniej 2 tygodnie w miesiącu.

Rencistom po 75. roku życia pobierającym rolnicze świadczenia rentowe, którzy nadal prowadzą działalność rolniczą w rozumieniu przepisów KRUS.

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego z ZUS w 2025 roku

Od 1 marca 2025 roku, w wyniku corocznej waloryzacji emerytur i rent (wskaźnik waloryzacji na 2025 rok wyniósł 105,5 proc.), dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł miesięcznie. Warto zauważyć, że inwalidzi wojenni, którzy są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji, mogą otrzymać wyższy dodatek pielęgnacyjny, wynoszący od 1 marca 2025 roku 522,33 zł miesięcznie.

Procedura uzyskania dodatku pielęgnacyjnego z ZUS

Dla osób powyżej 75 lat dodatek jest przyznawany automatycznie przez ZUS, nie jest wymagany wniosek.Osoby niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji muszą złożyć wniosek do ZUS wraz z aktualnym zaświadczeniem lekarskim (druk OL-9), które nie może być starsze niż miesiąc. Dokumenty można złożyć osobiście, przez pełnomocnika, pocztą lub elektronicznie przez ePUAP.

Wypłata dodatku pielęgnacyjnego z ZUS

Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez ZUS wraz z emeryturą lub rentą w stałych terminach w miesiącu (1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25 dzień miesiąca). Jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, ZUS realizuje wypłatę wcześniej, aby pieniądze dotarły na czas.

Ważne uwagi dotyczące dodatku pielęgnacyjnego z ZUS

Dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku dochodowego. Nie można pobierać jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego (zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie w 2025 roku i przysługuje na innych zasadach).