Program 500 plus na psa i kota wystartował. Kto i w jaki sposób może otrzymać 500 zł?

Program 500 plus na psa i kota to lokalne dofinansowanie, które wspiera właścicieli w pokryciu kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych. Pieniądze nie są wypłacane bezpośrednio właścicielom, lecz przekazywane placówkom weterynaryjnym, które wykonują zabiegi.

Zasady programu 500 plus na psa i kota

Dofinansowanie w postaci 500 plus na psa i kota jest dostępne w wybranych gminach, takich jak Lublin, Wrocław, Poznań czy Warszawa. W wielu miejscach nabór wniosków rozpoczął się już w marcu lub kwietniu, a zgłoszenia przyjmowane są do określonego terminu (np. w Warszawie do 30 listopada 2025 roku) lub do wyczerpania środków. Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w lokalnych urzędach gminy lub na ich stronach internetowych.

Przykładem jest Poznań, który przeznaczył 200 tys. zł na dofinansowanie sterylizacji, z czego 50 tys. zł na psy i suczki, a 150 tys. zł na kocury i kotki. Zabiegi są w 100 proc. pokrywane przez miasto w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2025".

Warunki dofinansowania z programu 500 plus na psa i kota

Aby skorzystać z dofinansowania 500 plus na psa i kota, zwierzę musi spełniać zazwyczaj takie podstawowe warunki:

Wiek: Minimum 6 miesięcy.

Kwalifikacja: Zwierzę musi kwalifikować się do znieczulenia ogólnego.

Szczepienie: Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

Od właściciela zwierzęcia wymagane jest zazwyczaj, aby był mieszkańcem danej gminy i odprowadzał tam podatki. Nie zawsze konieczne jest zameldowanie – często wystarczy dowód zamieszkania (np. umowa najmu) lub status studenta lokalnej uczelni.

Wniosek o 500 plus na psa i kota

Wniosek o 500 plus na psa i kota składa się zazwyczaj w gabinecie weterynaryjnym współpracującym z miastem w ramach programu. Na przykład, w Poznaniu wystarczy telefonicznie umówić wizytę, wypełnić wniosek na miejscu, a w przypadku psów, okazać aktualne świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Koszty i wysokość dofinansowania z programu 500 plus na psa i kota

Wysokość 500 plus na psa i kota może się różnić i nie zawsze wynosi dokładnie 500 zł. Zależy ona od cennika weterynarza oraz rodzaju zabiegu:

Kastracja kocura: Około 100-150 zł.

Kastracja psa: Około 200 zł.

Sterylizacja kotki: Od 200 do 250 zł.

Sterylizacja suczki: Od 250 do 350 zł.

Dofinansowanie sterylizacji często wymaga zaczipowania zwierzęcia. Jeśli zwierzę nie jest jeszcze zaczipowane, zazwyczaj można to zrobić w tej samej lecznicy. Koszt czipowania wynosi od 50 zł do 200 zł, w zależności od modelu czipa i stawek gabinetu. Oznacza to, że faktyczna wartość dofinansowania może wynosić nawet więcej niż 500 zł, jeśli uwzględni się również koszt czipowania.