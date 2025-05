Te osoby muszą się pożegnać z 800 plus. Od 1 czerwca ZUS im już nie wypłaci świadczenia

Nowy okres wypłaty świadczenia 800 plus rozpoczyna się 1 czerwca bieżącego roku i potrwa do 31 maja 2026 roku. ZUS informuje, że wnioski o świadczenie przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformy PUE/eZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną oraz aplikację mZUS, a wypłaty realizowane są jedynie bezgotówkowo na wskazane rachunki bankowe. Podkreślono, że elektroniczna forma składania wniosków jest korzystna ze względu na oszczędność czasu i usprawnienie procedury.

Co zrobić, aby zapewnić ciągłość wypłaty świadczenia 800 plus na nowy okres, który rozpoczyna się 1 czerwca 2025 roku?

Złożenie prawidłowego wniosku do 30 kwietnia 2025 roku gwarantuje wypłatę świadczenia 800 plus za nowy okres najpóźniej do 30 czerwca 2025 roku, co oznacza brak przerwy w otrzymywaniu środków. Wnioski złożone między 1 maja a 30 czerwca 2025 roku skutkują późniejszą realizacją wypłaty, jednak świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od czerwca 2025 roku. W przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca 2025 roku, prawo do świadczenia 800 plus będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące nowego okresu świadczeniowego.

Kto może złożyć wniosek o 800 plus?

Świadczenie wychowawcze 800 plus, przysługujące w wysokości 800 zł miesięcznie na każde dziecko poniżej 18. roku życia, przeznaczone jest dla rodziców, opiekunów prawnych oraz osób sprawujących pieczę zastępczą. W razie pytań lub problemów z korzystaniem z platform elektronicznych do składania wniosków, można skorzystać z infolinii ZUS pod numerem (22) 560 16 00 lub szukać pomocy u doradców w oddziałach ZUS. ZUS informuje, że do tej pory wpłynęło już blisko 3,7 miliona wniosków o to świadczenie.

Celem świadczenia 800 plus jest wsparcie rodzin w pokryciu kosztów związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi, a także poprawa ich warunków życia. Prawo do świadczenia nie zależy od wysokości dochodów rodziny, a samo świadczenie jest wolne od podatku oraz nie podlega egzekucji komorniczej.

Tym osobom 800 plus już nie będzie przysługiwało