Pożyczka edukacyjna: do 36 tys. zł bez odsetek

Jednym z kluczowych elementów reformy jest nieoprocentowana pożyczka edukacyjna dla osób bezrobotnych. Pieniądze – nawet do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 36 tys. zł – będzie można przeznaczyć na kursy zawodowe, szkolenia, studia podyplomowe czy egzaminy.

Spłata rozpocznie się dopiero po 18 miesiącach od ukończenia szkolenia, a po spełnieniu określonych warunków możliwe będzie umorzenie nawet 20 proc. pożyczki. Jakie to warunki? Wstępne informacje wskazują, że umorzenie będzie możliwe np. po podjęciu pracy w wyuczonym zawodzie i przepracowaniu określonego okresu – choć konkretne kryteria ma doprecyzować rozporządzenie.

Zasiłek dla bezrobotnych – nowy sposób wyliczania

Zmienią się również zasady naliczania zasiłku. Wysokość świadczenia ma być bardziej adekwatna do historii zawodowej i sytuacji osobistej bezrobotnego. W praktyce oznacza to, że większe znaczenie niż dotąd będą miały takie czynniki jak:

długość dotychczasowego zatrudnienia – osoby z większym stażem mają szansę na wyższy zasiłek,

– osoby z większym stażem mają szansę na wyższy zasiłek, sytuacja rodzinna – zasiłek ma uwzględniać np. fakt samotnego wychowywania dziecka lub liczbę osób pozostających na utrzymaniu.

Nowy model ma na celu sprawiedliwsze przyznawanie świadczeń, ale też motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy.

Rejestracja bez meldunku – również online

Dotychczas bezrobotni musieli zgłaszać się do urzędu pracy właściwego dla miejsca zameldowania. Od czerwca możliwa będzie rejestracja w dowolnym urzędzie pracy – także tam, gdzie faktycznie się mieszka lub planuje zatrudnienie. Wprowadzony zostanie także system rejestracji online, co ma znacznie ułatwić i przyspieszyć procedury.

Bon na zasiedlenie – już nie tylko dla młodych

Bon na zasiedlenie to świadczenie wspierające osoby, które przeprowadzają się do innego miasta w związku z podjęciem pracy. Do tej pory przysługiwał wyłącznie osobom do 30. roku życia. Nowe przepisy znoszą ten limit – bon będzie dostępny dla każdej osoby bezrobotnej, bez względu na wiek. Maksymalna kwota świadczenia to 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia – czyli obecnie około 18 tys. zł.

Kto ma pierwszeństwo?

W ustawie zapisano, że priorytet w dostępie do niektórych form wsparcia zyskają:

samotni rodzice – czyli osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko i niepozostające w związku małżeńskim,

– czyli osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko i niepozostające w związku małżeńskim, rodziny wielodzietne – rozumiane jako rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci.

Dla tych grup przewidziane są ułatwienia m.in. przy staraniu się o szkolenia, dofinansowania czy bon zasiedleniowy.

Wsparcie dla firm zatrudniających emerytów

Nowe przepisy obejmą także pracodawców zatrudniających osoby w wieku emerytalnym. Choć szczegóły będą znane dopiero po publikacji przepisów wykonawczych, zapowiedziano możliwość dofinansowania wynagrodzeń dla tej grupy oraz ulg przy składkach ZUS – wszystko po to, by ułatwić aktywizację zawodową seniorów.

Łatwiejszy dostęp do funduszy na szkolenia

Reforma obejmuje również Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), z którego firmy mogą finansować dokształcanie swoich pracowników. Po 1 czerwca procedury mają być uproszczone – m.in. skrócone terminy rozpatrywania wniosków, mniej formalności, a środki mają być dostępne częściej niż raz w roku.

Nowe przepisy już od czerwca. Co warto zrobić?

Zmiany w systemie wsparcia dla bezrobotnych wejdą w życie 1 czerwca 2025 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że szczegółowe warunki korzystania z nowych narzędzi – m.in. formularze, kryteria oceny i zasady rozliczeń – zostaną opublikowane w rozporządzeniach wykonawczych i na stronach urzędów pracy.

Osoby bezrobotne oraz pracodawcy powinni już teraz zapoznać się z planowanymi zmianami, by móc jak najlepiej z nich skorzystać. Reforma to nie tylko większe pieniądze, ale też szansa na zdobycie nowych kwalifikacji, elastyczne wsparcie przy zmianie miejsca zamieszkania i szybszy powrót na rynek pracy.