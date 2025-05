Dodatek osłonowy 2025. Czy dodatek osłonowy będzie wypłacany w 2025 roku? Czy można składać wnioski?

Obecnie brakuje oficjalnych informacji na temat ewentualnej kontynuacji wypłaty dodatku osłonowego w 2025 roku. Ostatnia edycja tego świadczenia obowiązywała w pierwszej połowie 2024 roku, od 1 stycznia do 30 czerwca. Program ten zapewniał jednorazowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, uzależnione od kryteriów dochodowych oraz liczby osób w rodzinie. Pierwotnie dodatek osłonowy wprowadzono w celu wsparcia obywateli w obliczu skutków pandemii.

Dodatek osłonowy nie jest przyznawany każdego roku. Został wprowadzony na początku 2022 roku, ale nie obowiązywał w 2023 roku. Powrócił w zmienionej formie w 2024 roku. Warto zauważyć, że terminy składania rozliczeń przez gminy do wojewody dotyczące wypłaconych dodatków były różne w poszczególnych latach funkcjonowania programu.

Wysokość dodatku osłonowego różniła się w poszczególnych edycjach. W 2022 roku kwoty wynosiły od 400 zł (dla gospodarstwa jednoosobowego) do 1150 zł (dla gospodarstwa 6+ osób). W 2024 roku stawki były niższe, w przedziale od 228,80 zł (jednoosobowe) do 657,80 zł (6+ osób). W 2024 roku przewidziano również wyższe kwoty (od 286,00 zł do 822,25 zł) dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania było paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zarejestrowane w CEEB. Prawo do dodatku uzależnione było od spełnienia określonych kryteriów dochodowych.

W ostatniej edycji (2024 rok) wnioski o przyznanie dodatku osłonowego należało złożyć w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania do 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata przyznanych świadczeń odbyła się jednorazowo, do 30 czerwca 2024 roku. Ponieważ obecnie nie ma informacji o planach na 2025 rok, składanie wniosków o dodatek osłonowy jest bezzasadne. Zaleca się śledzenie komunikatów Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz oficjalnych stron rządowych w poszukiwaniu aktualnych informacji o ewentualnych przyszłych programach wsparcia. Wniosek można było złożyć także online, za pośrednictwem platformy ePUAP, postępując zgodnie z instrukcją podpisywania dokumentu PDF profilem zaufanym.

W 2024 roku dodatek osłonowy za okres od stycznia do czerwca został wypłacony jednorazowo. Obecnie nie ma informacji o jego ewentualnym przedłużeniu na kolejne okresy.