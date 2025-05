Zasiłek stały z MOPS (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) jest świadczeniem przyznawanym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które mają niski dochód i nie pobierają emerytury ani renty. Czy zasiłek stały z MOPS wlicza się do emerytury? Czy zasiłek stały z MOPS liczy się do lat pracy? Oto szczegóły.