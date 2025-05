Zrób to do 25 maja. Inaczej zapłacisz karę ponad 800 zł

Zgodnie z przepisami, na rejestrację nowo nabytego radia lub telewizora przysługuje 14 dni od daty zakupu. Obowiązek uiszczania abonamentu RTV wynika z samego faktu posiadania urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału publicznego nadawcy – nie ma znaczenia, czy sygnał ten jest faktycznie wykorzystywany, liczy się sama techniczna możliwość jego odbioru.

Abonament RTV. Sposoby rejestracji sprzętu

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji określa dwie możliwe ścieżki rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych. Pierwsza metoda to osobiste zgłoszenie w placówce Poczty Polskiej. W tym celu należy wypełnić formularz, podając dane takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub NIP, miejsce użytkowania sprzętu (w tym w samochodzie, jeśli dotyczy), rodzaj i liczbę odbiorników, a także adres e-mail i adres do korespondencji. Poczta Polska potwierdza przyjęcie wniosku na piśmie. Drugą, wygodniejszą opcją, jest rejestracja online. Formularz dostępny na stronie internetowej Poczty Polskiej pozwala na dokonanie zgłoszenia bez wychodzenia z domu. Po przesłaniu formularza, potwierdzenie rejestracji zostaje wysłane na podany adres e-mail.

Realizacja płatności abonamentu RTV

Po zakończeniu procesu rejestracji, odbiornikowi przypisywany jest unikalny numer identyfikacyjny. Osoba rejestrująca otrzymuje również numer konta bankowego przeznaczonego do wpłat abonamentu RTV. Informacje te są przekazywane w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od wybranej metody rejestracji.

Kontrola i kary za brak opłacenia abonamentu RTV

Kontrole abonamentu RTV przeprowadzane są przez upoważnionych pracowników Poczty Polskiej w celu weryfikacji przestrzegania obowiązku abonamentowego. Choć często dotyczą one przedsiębiorstw, kontrolerzy mają prawo odwiedzić również prywatne posesje. W przypadku wejścia do mieszkania, mogą sprawdzić obecność telewizora lub radia. Używanie tych urządzeń bez uprzedniej rejestracji grozi nałożeniem kary finansowej. Kara za niezarejestrowane radio wynosi 261 zł, natomiast za niezarejestrowany telewizor jest znacznie wyższa i wynosi 819 zł. Dodatkowo, osoba, u której stwierdzono brak rejestracji, jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia wykrytych odbiorników oraz regularnego uiszczania miesięcznej opłaty abonamentowej.

Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

Abonament RTV w 2025 roku wynosi: 8,70 zł za radio, natomiast za radio i telewizor – 27,30 zł.