Wielkie odkrycie Orlenu na Morzu Północnym. "Nawet 134 mln baryłek"

Orlen podał, że najnowsze odkrycie w Norwegii zostało dokonane w ramach projektu Omega Alfa, na obszarze Yggdrasil na Morzu Północnym, przez Orlen Upstream Norway oraz Aker BP, operatora, i pozostałych partnerów przedsięwzięcia - Equinor oraz Petoro.

Reklama

"To największe odkrycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w tym roku" - podkreślił Orlen. Dodał, że zasoby wydobywalne szacowane są tam nawet na około 134 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. "Zagospodarowanie złoża i wydobywane z niego węglowodory będą wspierać realizację celów strategii Orlen 2035" - zaznaczył koncern.

Orlen zwrócił uwagę, że zastosowane w trakcie wiercenia w ramach projektu Omega Alfa innowacyjne metody poszukiwań umożliwiły szybkie i bardzo dokładne przebadanie dużego obszaru. Najpierw wykonany został odwiert pionowy do głębokości 2250 metrów, z którego następnie odwiercono kilka odwiertów horyzontalnych w różnych kierunkach. Trzy z nich przekroczyły 10 km, co stanowi rekord długości tego typu odwiertów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Odwierty o długości 45 km. Nowe złoże ropy naftowej odkryte na Morzu Północnym

Reklama

W sumie - jak podał Orlen - w ciągu trzech miesięcy partnerzy wykonali odwierty o łącznej długości 45 km. Pozwoliło to udokumentować znaczące zasoby węglowodorów, przede wszystkim ropy naftowej, w ilości szacowanej 96 do 134 mln baryłek ekwiwalentu ropy.

"Projekt Omega Alfa wyznacza nowe standardy działalności poszukiwawczej. Dzięki odwierceniu wyjątkowo długich, precyzyjnie poprowadzonych odwiertów, zebraliśmy szczegółowe dane, które ułatwią i przyspieszą potencjalne wydobycie" - poinformował Wiesław Prugar, który w zarządzie Orlenu odpowiada za segment wydobycia.

Według niego zasoby Omega Alfa będą włączone do produkcji wspólnie z innymi złożami ropy i gazu na obszarze Yggdrasil, w których Orlen jest udziałowcem, i które zagospodarowywane. - Przełoży się to na większą efektywność wydobycia, zarówno w wymiarze finansowym jak i operacyjnym – ocenił Prugar, cytowany w komunikacie Orlenu.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że ropa naftowa to nie tylko źródło energii, lecz także surowiec wykorzystywany przez wiele branż, bowiem z przetworzonego surowca powstają np. części samochodów, drogi, a także elektronika.

Orlen odkrył nowe złoże ropy naftowej. To kolejny sukces w 2025 roku

Orlen przypomniał, że Omega Alfa to drugie odkrycie dokonane w tym roku w Norwegii przez Grupę Orlen. Poprzednim było złoże E-prospect o szacowanych zasobach wydobywalnych 3 do 7 mln baryłek ekwiwalentu ropy. Złoże znajduje się w pobliżu hubu produkcyjnego Skarv, w którym Orlen Upstream Norway również ma udziały.

Zasoby odkryte w ramach projektu Omega Alfa znajdują się na koncesjach PL873, PL873B i PL1249, przy czym w dwóch pierwszychOrlen Upstream Norway posiada 12,3 proc. udziałów, w ostatniej 9,84 proc. Pozostałymi partnerami są Aker BP i Equinor, a w przypadku PL1249 również Petoro.

"Biorąc pod uwagę udziały Orlen w koncesjach, najnowsze odkrycie zapewni grupie dodatkowe 10,5-15 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej" - wyliczył koncern.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.