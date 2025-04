Ponad 800 zł kary, jeśli zapomnisz o tej opłacie. Masz czas tylko do 25 kwietnia

O jakiej opłacie mowa i do kiedy należy ją uiścić? Chodzi o abonament RTV. Opłatę tę należy wnosić do 25. dnia każdego miesiąca. Opłata radiowo-telewizyjna to świadczenie wynikające z ustawy z 21 kwietnia 2005 roku. Jej celem jest wspieranie misji realizowanej przez publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Ten sposób finansowania mediów publicznych jest stosowany nie tylko w Polsce, ale również powszechnie w innych państwach europejskich. Ustawa przewiduje zwolnienia z tej opłaty dla określonych grup osób, natomiast osoby do niej zobowiązane, które jej nie uiszczają, narażają się na konsekwencje w postaci kary finansowej.

Wysokość abonamentu RTV w 2025 roku i zasady jego opłacania

Abonament RTV na rok 2025 dotyczy wszystkich użytkowników posiadających odbiornik radiowy lub telewizyjny. Sprzęt taki należy zarejestrować w ciągu 14 dni od momentu zakupu, a następnie regularnie uiszczać wymagane należności. Obowiązek ten obejmuje nie tylko gospodarstwa domowe, ale także posiadaczy samochodów z radioodbiornikiem oraz przedsiębiorstwa wykorzystujące te urządzenia.

Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

Stawki abonamentu RTV na rok 2025 kształtują się następująco:

Za używanie odbiornika radiofonicznego opłata wynosi 8,70 zł miesięcznie. Przy wyborze płatności z góry za cały rok przysługuje zniżka, a łączna kwota wynosi wówczas 94 zł.

Za używanie odbiornika telewizyjnego lub zestawu telewizyjnego i radiofonicznego stawka miesięczna to 27,30 zł. Roczna opłata wniesiona z góry, z uwzględnieniem zniżki, to 294,90 zł.

Wymagane opłaty powinny być regulowane do 25. dnia każdego miesiąca. Płatności można dokonywać bez dodatkowych kosztów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Co grozi za brak opłacania abonamentu RTV?

Długotrwałe uchylanie się od tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary finansowej przez Urząd Skarbowy. Wysokość kary może sięgnąć trzydziestokrotności miesięcznej opłaty, co oznacza 261 złotych dla posiadaczy wyłącznie odbiornika radiowego i 819 złotych dla posiadaczy odbiornika telewizyjnego (lub telewizyjnego i radiowego).

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązek uiszczania opłat za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego nie dotyczy wszystkich. Pewne grupy osób są ustawowo zwolnione z tego świadczenia. Abonament RTV nie jest wymagany od osób należących do następujących kategorii: