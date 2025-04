Takie promocji dawno nie było. W sklepach sieci Biedronka przed Wielkanocą klienci kupią masło w promocji. Cena to tylko 5 zł za kostkę. To świetna okazja, by kupić tanio masło jeszcze przed świętami. Do kiedy obowiązuje ta promocja? Ile kostek masła będzie można kupić za tę cenę?